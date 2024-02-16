Ο Στέφανος Κασσελάκης σε ΛΟΑΤΚΙ+ κλαμπ μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομοφύλων

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, έφτασε μαζί με τον σύζυγό του, Τάιλερ Μακμππέθ, λίγο μετά τη μια τα ξημερώματα στο Γκάζι, όπου παρευρέθηκε στο πάρτι για την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Μόλις έφτασε έξω από το κλαμπ Sodade, ο κ. Κασσελάκης είπε σε δημοσιογράφους: «Ξέρω να μιλάω μόνος μου. Ξέρω πολλοί θα με ρωτήσετε τι σκοπό έχω σχετικά με τον κ. Πολάκη. Θέλω να ξέρετε ότι αυτό το νομοσχέδιο όσον αφορά στο πολιτικό κομμάτι του, χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα περνούσε, χωρίς το ΠΑΣΟΚ θα περνούσε. Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να ξέρετε για το ποιο είναι το προοδευτικό κόμμα στη χώρα και ποιος είναι ο ηγέτης ο οποίος δεν φοβάται να πει τα πράγματα όπως είναι και να μην έχει καμία αιτιολογία για το βουλευτικό χαρακτήρα του».

«Είναι ημέρα χαράς για την Ελλάδα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε λέγοντας: «Είναι ημέρα χαράς για την Ελλάδα η οποία προχωράει κάθε μέρα και γίνεται μία σύγχρονη κοινωνία».

Πρόσθεσε ότι έχει μία παράκληση στους γονείς αυτής της χώρας. «Υπάρχει μία πιθανότητα πολλοί από εσάς να έχετε ένα παιδί, το οποίο να ανήκει στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στην οικογένειά σας. Ξέρω ότι η μισή χώρα μπορεί να είναι διχασμένη σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες, πολλές Ελληνίδες που είναι στο εξωτερικό και δεν γυρνούν γιατί ξέρουν ότι αυτή η νοοτροπία ανήκει σε πρώιμες εποχές. Θέλουμε η Ελλάδα να είναι μία σύγχρονη κοινωνία» πρόσθεσε ο κ. Κασσελάκης και συνέχισε:

«Στους γονείς οι οποίοι είναι στην Ελλάδα και που έχουν παιδιά έξω και μέσα, που μέσα σε μικρές κοινωνίες μπορεί να μην αισθάνονται άνετα να πούνε την πραγματικότητα τους, αγκαλιάστε τα παιδιά σας».

Και συνεχισε: «Αγαπήστε τα παιδιά σας. Είμαστε μία μικρή χώρα. Έχουμε περάσει πολύ διχόνοια στην ιστορία μας, δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε και άλλη τέτοια διχόνοια. Και πιο βασικό από όλα είναι στο τέλος της ζωής μας όλοι μας είμαστε μία συλλογή από αναμνήσεις. Τι πιο όμορφο από το να έχεις αναμνήσεις αγάπης με τα παιδιά σου που μπορούν να ζήσουν τη ζωή τους με την μοναδικότητα τους, χαρούμενα σε μία χώρα που διαπρέπει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη την οποία εμείς είδαμε ισότιμα το 1981 ως μέρος της ΕΕ αλλά έκτοτε έχουμε μείνει πίσω και στο κράτος δικαίου, όπως ανέδειξα στις Βρυξέλλες. Ένα είναι το μήνυμά μου σήμερα, είναι στους γονείς αυτής της χώρας. Αγαπήστε τα ελληνόπουλα αυτής της χώρας όπως είναι και αφήστε τα να πάνε μπροστά. Μπορούμε να είμαστε μία καλύτερη χώρα μία καλύτερη κοινωνία με τέτοια αγάπη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.