Πέτρος Κόκκαλης στον ΣΚΑΪ: «Θα κατέβω και στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές»

Τον νέο πολιτικό φορέα, υπό τον τίτλο «Κόσμος», που θα λάβει μέρος στις ερχόμενες ευρωεκλογές του Ιουνίου αλλά και στις εθνικές εκλογές, παρουσίασε την Τετάρτη σε ειδική εκδήλωση ο Πέτρος Κόκκαλης.

Ο ίδιος το πρωί της Παρασκευής μίλησε στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ για τον πολιτικό φορέα λέγοντας πως «λείπει από την Ελλάδα η πολιτική οικογένεια των Πρασίνων, η οποία εστιάζει στην κλιματική κρίση».

«Το σημαντικό είναι να καταφέρουμε να βοηθήσουμε να υπάρξει, να εγκατασταθεί στον πολιτικό διάλογο μία πολιτική δύναμη η οποία θα είναι εστιασμένη στην επιστημονική πραγματικότητα, στις λύσεις οι οποίες βασίζονται σε έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό και έχουν στο κέντρο τους την προστασία του ανθρώπου», είπε

Ο κ. Κόκκαλης εξήγησε πως «Το κλίμα επηρεάζει όλες μας τις δραστηριότητες, την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, την δημόσια υγεία» τονίζοντας πως «τα ευρωπαικά πράσινα κόμματα έχουν μία πολύ πλούσια ατζέντα».

«Θα κατέβουμε και στις εθνικές εκλογές»

Ο ίδιος δήλωσε πως πρόκειται να κατέβει στις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου αλλά και στις εθνικές εκλογές. «Θα συμμετέχουμε στις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου, θα κάνουμε συνέδριο και φυσικά θα έχουμε συμμετοχή και στις εθνικές εκλογές».

«Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να υπάρχει και στην χώρα μας ένα επαγγελματικό, σοβαρό, ανταγωνιστικό πράσινο κόμμα. Δεν ανήκω σίγουρα στο κόμμα το οποίο εκπροσώπησε χθες με την ομιλία του ο κ. Σαμαράς».

Τέλος, σχετικά με το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών τόνισε πως «το θέμα των δικαιωμάτων είναι κεντρικό στα κόμματα του πράσινου τόξου. Θα ψήφιζα το νομοσσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και με τα δύο χέρια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.