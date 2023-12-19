Στουνάρας: «Ναι» στην ενσωμάτωση των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό της χώρας

Την ενσωμάτωση των μεταναστών προκειμένου να συμπληρωθεί το καίριο κενό του εργατικού δυναμικού και των δεξιοτήτων στην εγχώρια αγορά εργασίας, ζήτησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στο δεύτερο MD Forum.

Όπως ανέφερε στην παρούσα συγκυρία, παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε βασικούς κλάδους της οικονομίας, όπως στον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή, τη βιομηχανία και τον κατασκευαστικό κλάδο, και πολλές θέσεις εργασίας παραμένουν κενές.

Επομένως εν μέσω δημογραφικών προκλήσεων και γήρανσης του πληθυσμού, η συζήτηση για τον συνολικά θετικό αντίκτυπο της μετανάστευσης στην ελληνική οικονομία, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Εξάλλου, η μετανάστευση λόγω της κλιματικής κρίσης ενδέχεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, καθώς η ολοένα αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων θα ενισχύσει δραστικά την παγκόσμια κινητικότητα.

«Σε αυτό το πλαίσιο, η ευθύνη της χώρας υποδοχής να ορίσει το θεσμικό πλαίσιο για τις μεταναστευτικές εισροές, να χαράξει στρατηγικές και να αναπτύξει πολιτικές που προωθούν την ένταξή τους στην κοινωνία είναι καθοριστικής σημασίας. Επίσης, απαραίτητες είναι οι βελτιώσεις στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση της μετανάστευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στη θέσπιση κινήτρων για την προσέλκυση εξειδικευμένων μεταναστών» ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας υποστήριξε ότι παρά τις συνεχείς διεθνείς κρίσεις και την υψηλή αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με την ευρωζώνη εφέτος, καθώς και τα επόμενα χρόνια. Απαιτείται διαρκής προσπάθεια ώστε να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και να συνεχιστούν οι αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες αμβλύνουν τις επιπτώσεις των αυξήσεων των επιτοκίων στο κόστος δανεισμού, με θετικές επιδράσεις στην πραγματική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η αγορά εργασίας αναμένεται να συνεχίσει να βελτιώνεται μεσοπρόθεσμα, ωστόσο η διατήρηση της ανάπτυξης σε περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων και υψηλής αβεβαιότητας εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσεων αποτελεί μια ακόμη σημαντική πρόκληση. Η τάση βελτίωσης της αγοράς εργασίας θα υποστηριχθεί από την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" μέσω της αύξησης των ιδιωτικών επενδύσεων και της δημιουργίας νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, η αποτελεσματική καταπολέμηση της εκτεταμένης φοροδιαφυγής, ο περιορισμός της υποδηλωμένης και ανασφάλιστης εργασίας, η άρση των στρεβλώσεων που παραμένουν στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα και τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, θα οδηγήσουν σε υψηλότερο δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης και σε βελτίωση της αγοράς εργασίας. Οι ωφέλειες από την πρόοδο της αγοράς εργασίας θα διαχυθούν σε μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, θα μειώσουν τις ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό και θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

