Εξηγήσεις για την απόφαση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη να αποσυρθεί από το ελληνικό προξενείο στη Νέα Υόρκη το έργο της Τζόρτζια Λάλε «Ενοχή της Γειτονιάς» ζήτησε η Ντόρα Μπακογιάννη κατά την κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

Συγκεκριμένα, η κυρία Μπακογιάννη φέρεται να έθιξε το ζήτημα εκφράζοντας τη διαφωνία της για την απόφαση αυτή του υπουργού λέγοντας πως δεν γίνεται να λογοκρίνουμε την τέχνη.

Απαντώντας ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε πως «κανείς δεν κάνει λογοκρισία στην τέχνης», εξήγησε ωστόσο ότι το προξενείο δεν αποτελεί γκαλερί. «Στις γκαλερί ανεβάζεις ότι θέλεις. Εδώ όμως είναι προξενείο, στενό κράτος και πρέπει μεταξύ άλλων να προβάλουμε τα σύμβολα».

Νωρίτερα και η Τομεάρχης Εξωτερικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. κ. Ρένα Δούρου εξέφρασε την αντίθεσή της για την απόφαση αυτή του κ. Γεραπετρίτη χαρακτηρίζοντας την «θλιβερή και ανάρμοστη».

