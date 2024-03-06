Εξεταστική για τα Τέμπη: Διήμερη παράταση για την κατάθεση των πορισμάτων των κομμάτων

Παράταση έως το μεσημέρι της Κυριακής, 10 Μαρτίου, δόθηκε στα κόμματα προκειμένου να καταθέσουν τα πορίσματά τους στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών». Ως αρχική προθεσμία είχε τεθεί η Παρασκευή, 8 Μαρτίου.

Η συζήτηση στην εξεταστική επιτροπή, επί των πορισμάτων των κομμάτων, θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Δευτέρας, 11 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

