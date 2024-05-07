Βαρθολομαίος: Στηρίζουμε την πρωτοβουλία για ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Προσευχόμαστε για να ειρηνεύσουν με βάση τη δικαιοσύνη, την καταλλαγή και την αλληλεγγύη, η χειμαζόμενη Μέση Ανατολή και η πολύπαθη Ουκρανία, ήταν το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, μετά την αναστάσιμη Θεία Λειτουργία στο Φανάρι.

Στο πνεύμα αυτό, συνέχισε, «στηρίζουμε την πρωτοβουλία "Nash Vyhod - Η Έξοδός μας" για ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με την ευκαιρία της μεγάλης εορτής του Πάσχα». Αυτό θα ήταν μια πολύ συγκεκριμένη έκφραση της δύναμης της Ανάστασης, τόνισε ο προκαθήμενος της πρωτόθρονης Εκκλησίας.

«Η Ανάσταση του Χριστού είναι η υψίστη δωρεά που μας απαλλάσσει από τον εγκλωβισμό στον εαυτό μας, και μας αποκαλύπτει ότι η ζωή είναι μοίρασμα, είναι το "εμείς", όχι το εγώ, είναι "κοινή ελευθερία", συμμετοχή, αγάπη, ειρήνη, αλληλεγγύη. Σε όλες τις πτυχές της ζωής, η αλήθεια δεν είναι κτητική στάση, δεν είναι το έχειν αλλά το μετέχειν, κοινότητα και κοινωνία» είπε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Συγκεκριμένα ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε:

«Από το ολόφωτο Κέντρο της Ορθοδοξίας, το όλως αναστάσιμο Φανάρι, απευθύνουμε προς όλους εσάς τους παρόντας και προς τα τέκνα της Μητρός Εκκλησίας σε ολόκληρη την οικουμένη, πασχάλιο χαιρετισμό αγάπης, χαράς και ελπίδας.

Το "Πάσχα του Κυρίου" είναι η περιφανής νίκη της ζωής και της αγάπης πάνω στον θάνατο. Ο Αναστάς Χριστός είναι η αλήθεια για τον άνθρωπο και σύνολη τη δημιουργία, είναι η ομορφιά που έσωσε και σώζει τον κόσμο. Eίναι, όπως ψάλλουμε στους ναούς μας, το "μέγα θαύμα" που θεραπεύει το "μέγα τραύμα", τον άνθρωπο, είναι η αποκάλυψη του τελικού νοήματος της ζωής μας και της αποστολής μας στον κόσμο. Είναι η βεβαιότητα ότι ο Θεός της αγάπης κατευθύνει την ιστορία, όπου το κακό δεν είναι δυνατόν να έχει τον τελευταίο λόγο.

Γι' αυτό το "Χριστός Ανέστη" είναι η σύνοψη του Ευαγγελίου. Τίποτε στον κόσμο και στη ζωή μας δεν είναι πια το ίδιο μετά την Ανάσταση. Τα πάντα είναι καινοποιημένα, γεμάτα δυναμισμό, ορμή, κίνηση προς την οριστική τελείωσή τους εν Χριστώ. Η δε ζωή "κατά τον τρόπον της Αναστάσεως" είναι η "καλή αλλοίωσις", η ευεργετική αλλαγή που γεμίζει την ύπαρξή μας αλήθεια που ελευθερώνει, ελευθερία που αληθεύει ως αγάπη. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η υψίστη δωρεά που μας απαλλάσσει από τον εγκλωβισμό στον εαυτό μας, και μας αποκαλύπτει ότι η ζωή είναι μοίρασμα, είναι το "εμείς", όχι το εγώ, είναι "κοινή ελευθερία", συμμετοχή, αγάπη, ειρήνη, αλληλεγγύη. Σε όλες τις πτυχές της ζωής, η αλήθεια δεν είναι κτητική στάση, δεν είναι το έχειν αλλά το μετέχειν, κοινότητα και κοινωνία. Αυτό το δώρο της ελευθερίας ως σχέσης καταξιώνει τον καθένα μας ως μοναδικό και αναντικατάστατο πρόσωπο ενώπιον Θεού και ανθρώπων.

Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι ανακαλύπτουν πολλές "μικρές αλήθειες" στη ζωή τους, αλλά, όπως λέγει η Εκκλησία με το στόμα των Πατέρων της, η αληθινή ζωή είναι η "ένωσις προς τον Θεόν" (Ν. Καβάσιλας, Περί της εν Χριστώ ζωής, Ζ΄, 6). Το βίωμα της αναστάσιμης ελευθερίας δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να περιορίζεται σε "εγκόσμια απόλυτα". Ο πόθος της αιωνιότητας είναι ριζωμένος βαθιά στην ψυχή μας και δεν ικανοποιείται με επίγεια αγαθά, με παράταση της ζωής και με υποσχέσεις ψεύτικων παραδείσων. Αυτά δεν λυτρώνουν. Δεν απελευθερώνει τον άνθρωπο η άρνηση του μυστηρίου. Μάλλον συρρικνώνει την ύπαρξή μας. Η πίστη μεγαλώνει το μυστήριο του κόσμου και ανοίγει στον άνθρωπο νέες υπαρκτικές δυνατότητες.

Η υπόσχεση και η δωρεά του Αναστάντος Χριστού είναι η ολοκληρωμένη ύπαρξη, η πληρότης και η τελείωσις, η αιώνια ζωή. Σε αυτό το πνεύμα, η ελευθερία φανερώνεται ως μία κατεξοχήν χριστιανική έννοια. Η εμπειρία της πίστης μας διδάσκει ότι τα πάντα στη ζωή του ανθρώπου και του κόσμου αποκαλύπτουν την βαθύτερη αλήθεια και το πλήρες νόημά τους, όταν εντάσσονται στη σχέση μας με τον Θεό, όταν προσεγγίζονται κάτω από την προοπτική της αιωνιότητας.

Απευθυνόμαστε την ευλογημένη αυτή στιγμή προς τους νέους και τις νέες μας, εδώ και όπου γης, τους κληρονόμους της παράδοσής μας και των πνευματικών αξιών της, που θα είναι οι συνεχιστές και υπερασπιστές του αναστάσιμου πολιτισμού μας. Είναι βέβαιον ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο αισθητήριο για την εμπειρία της Ανάστασης. Να ζήτε, αγαπητοί νέοι και νέες, τη ζωή σας ασυμβίβαστοι με το κακό και τις αρνητικότητες, συμβάλλοντας στη μεταμόρφωση του κόσμου, στην πορεία προς ένα κόσμο ειρήνης, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.

Με αυτές τις σκέψεις και τα αισθήματα, βέβαιοι ότι το Πάσχα των Ορθοδόξων θα διατηρήσει εις τον αιώνα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, που δεν επιτρέπει "ορθολογικοποιήσεις" και "εκσυγχρονισμούς", δοξάζουμε τον Αναστάντα Χριστό για τα σωτηριώδη δωρήματά Του.

Προσευχόμαστε για τους εν ανάγκαις και θλίψεσιν αδελφούς, για να ειρηνεύσουν με βάση τη δικαιοσύνη, την καταλλαγή και την αλληλεγγύη η χειμαζόμενη Μέση Ανατολή και η πολύπαθη Ουκρανία. Στο πνεύμα αυτό, στηρίζουμε την πρωτοβουλία "Nash Vyhod - Η Έξοδός μας" για ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με την ευκαιρία της μεγάλης εορτής του Πάσχα, του συνδέσμου της "άνωθεν ειρήνης" και της "ειρήνης του σύμπαντος κόσμου". Αυτό θα ήταν μια πολύ συγκεκριμένη έκφραση της δύναμης της Ανάστασης.

Ικετεύουμε τον Κύριο του ελέους να φωτίζη τον νού και την καρδιά μας να προρευόμαστε την οδό της αλήθειας και της αληθινής ελευθερίας, γεμάτοι Ανάσταση και ελπίδα, με το "Χριστός Ανέστη!" στα χείλη και με την πεποίθηση ότι, εάν είναι ο Χριστός μαζί μας και εμείς με τον Χριστό, "ουδείς καθ' ημών".

Χριστός Ανέστη!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.