DPA: Η Ελλάδα υποδέχεται πανέτοιμη τους τουρίστες

Οι αρχές εστιάζουν φέτος κυρίως στην πρόληψη για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Θέλουν να προστατέψουν όσο γίνεται τουρίστες και επισκέπτες από πυρκαγιές και πλημμύρες.Οι εικόνες του περασμένου Ιουλίου στη Ρόδο είχαν κάνει το γύρο του κόσμου. Πύρινες φλόγες ύψους δέκα μέτρων να κατευθύνονται από τον λυσσαλέο αέρα προς τα ξενοδοχεία. Μέσα σε λίγες ώρες, περίπου 20.000 τουρίστες και κάτοικοι στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή μέρη. Έμειναν πίσω εκτεταμένες ζημιές, καμένα σπίτια και απανθρακωμένοι ελαιώνες. Παρ' όλα αυτά, δεκάδες χιλιάδες εξακολουθούν να περνούν τις διακοπές τους στο "νησί των Ιπποτών". Ακόμη και λίγες ημέρες μετά την αποκατάσταση των πτήσεων πολλοί ήρθαν και πάλι στη Ρόδο για να στηρίξουν οικονομικά τους ντόπιους. Τι μπορούν να περιμένουν φέτος στη Ρόδοκαι σε άλλα ελληνικά θέρετρα διακοπών;

Κύμα αλληλεγγύης χωρίς προηγούμενο

"Οι επισκευές έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί", καθησυχάζει ο δήμαρχος του νησιού Αλέκος Κολιάδης. "Φυσικά αυτό έγινε με υψηλό οικονομικό κόστος, όχι μόνο για τα ξενοδοχεία αλλά και για όλες τις άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, εστιατόρια και καταστήματα". Όσον αφορά στη φύση, οι καμένες δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις αναφυτεύονται και αναδασώνονται. "Ωστόσο, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα", συμπληρώνει. Η έκταση των πυρκαγιών προκάλεσε σοκ στους κατοίκους του νησιού. Πολλοί διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν τα σπίτια, τα χωριά τους, το βιός τους. «Υπήρξε μεγάλη αλληλεγγύη», τονίζει ο κ. Κολιάδης, λέγοντας ότι οι πυρκαγιές έδειξαν ότι οι κάτοικοι της Ρόδου έμειναν ενωμένοι σε στιγμές ανάγκης. Αυτό ισχύει και για πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας που επλήγησαν πέρυσι από φυσικές καταστροφές. Στα βορειοανατολικά της χώρας, τον περασμένο Αύγουστο κάηκε μεγάλο μέρος του απαράμιλλης ομορφιάς Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς.



Τον Σεπτέμβριο στην κεντρική Ελλάδα, η Λάρισα, ο Βόλος, άλλες μικρότερες πόλεις και χωριά και οι γύρω αγροτικές περιοχές πλημμύρισαν μετά από πολυήμερες έντονες βροχοπτώσεις. Άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους παρόλο που οι αρχές πολιτικής προστασίας οργάνωσαν με συνέπεια και ταχύτητα την εκκένωση των σπιτιών. Το κύμα αλληλεγγύης ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, όχι μόνο από Έλληνες αλλά και από ξένους λάτρεις της Ελλάδας. Για όσους αναγκάστηκαν να ακυρώσουν τις διακοπές τους στη Ρόδο τον περασμένο Ιούλιο λόγω των πυρκαγιών, η κυβέρνηση πρόσφερε ένα ταξίδι στην αρχή ή το τέλος της φετινής σεζόν, δωρεάν για μια εβδομάδα. Πολύ πιο σημαντική ωστόσο είναι η μελλοντική αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Από την πυρόσβεση στην πρόληψη

"Η πυρόσβεση είναι μια δαπανηρή και πολλές φορές αναποτελεσματική υπόθεση", λέει ο κ. Κολιάδης και προειδοποιεί για τους επόμενους μήνες: "Στη Ρόδο ζήσαμε έναν χειμώνα με λίγες βροχές και περιμένουμε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι όπως πολλές άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης". Επομένως, η πρόληψη είναι το Α και το Ω. Μεταξύ των μέτρων που ελήφθησαν είναι η αυστηροποίηση των ποινών για εμπρησμό από αμέλεια και από πρόθεση. Οι ειδικοί λένε ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών προκαλείται από την ανθρώπινη συμπεριφορά.



Η κλιματική κρίση έχει φτάσει στην Ελλάδα. Σε αυτό συμφωνούν οι ειδικοί, περιβαντολόγοι και πολιτικοί, όπως και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο δήμαρχος Ρόδου Αλέκος Κολιάδης. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα επενδύσει 2,1 δισ. ευρώ στην πρόληψη καταστροφών. «Το πρόγραμμα δράσης "Αιγίδα" είναι απαραίτητο γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ και καιρό», δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Οι πυρκαγιές του 2023 έδειξαν ότι τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε ότι περιμένει ένα ακόμη καλοκαίρι με δασικές πυρκαγιές, επειδή ο τελευταίος χειμώνας στην Ελλάδα ήταν ζεστός και ξηρός.



Μεταξύ άλλων, πρόκειται να αγοραστούν δέκα επιπλέον πυροσβεστικά ελικόπτερα, πέντε πυροσβεστικά αεροπλάνα και εκατοντάδες νέα οχήματα για την πυροσβεστική υπηρεσία. Επενδύσεις πρόκειται επίσης να γίνουν σε υποδομές πολιτικής προστασίας, τεχνικό εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πυρκαγιές σε δυσπρόσιτες περιοχές. Ο δήμαρχος της Ρόδου πιστεύει ότι οι τουρίστες γνωρίζουν πολύ καλά την κλιματική αλλαγή. "Δεν αιφνιδιάζονται από τον καιρό στις διακοπές. Θα έλεγα ότι έχουν ήδη προσαρμοστεί". Τελικά, αυτό ισχύει για όλους: "Πρέπει να αλλάξουμε τη στάση μας απέναντι στη φύση και να ενεργήσουμε ανάλογα".



Επιμέλεια: Ειρήνη Αναστασοπούλου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.