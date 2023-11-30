Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στο υπουργικό συμβούλιο ότι θα δοθεί η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου για τις ευρωεκλογές και όλη η χώρα θα είναι μια ενιαία περιφέρεια με σταυρό.

Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στις 15.00 από την υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και τον αναπληρωτή υπουργό Θ. Λιβάνιο.

Όπως είπε ο κ.Μητσοτάκης κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα μπροστά, καθιερώνουμε για όποιον το επιθυμεί, εντός ή εκτός Ελλάδας, την επιστολική ψήφο. Το έχουν υιοθετήσει τα περισσότερα κράτη, είναι ώρα να ισχύσει και στον τόπο μας. Είναι μια γενναία μεταρρύθμιση, διευρύνει το εκλογικό σώμα που μετέχει στις εκλογές, είναι η πιο ισχυρή απάντηση στην αποχή και την αδράνεια. Όπως επισήμανε, κρατώντας, μάλιστα, στα χέρια του ένα υπόδειγμα του φακέλου που θα χρησιμοποιηθεί για την διαδικασία της επιστολικής ψήφου, πολλές ομάδες πολιτών -υπερήλικες, φοιτητές, εποχιακά εργαζόμενοι μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, ακόμη και μαθητές- μπορούν να μετέχουν στην εκλογική διαδικασία μέσω της επιστολικής ψήφου, ενώ πρόσθεσε ότι η ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας στις ευρωεκλογές αποτελεί πρόκριμα για να τεθεί σε ισχύ ακολούθως και στις εθνικές εκλογές.

Δείτε την εισήγηση του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο:

«Όπως είχα σημειώσει και στη ΔΕΘ, και στην αναμέτρηση αυτή θα ισχύσει ο σταυρός προτίμησης. Γιατί πιστεύω ότι τον πρώτο λόγο στην εκλογή κάθε εθνικού αντιπροσώπου είτε μιλάμε για το Εθνικό Κοινοβούλιο είτε για την Ευρωβουλή πρέπει τελικά να τον έχει ο πολίτης, όχι ο αρχηγός κάθε παράταξης μέσω μιας λίστας προδιορισμένων βουλευτών που ουσιαστικά θα επιλέγει ο ίδιος». Πρόσθεσε ότι υπήρξε ένας γόνιμος προβληματισμός γύρω από το ενδεχόμενο να υπάρξει διαίρεση της Επικράτειας σε περιφέρειες. «Θεωρώ όμως τελικά ότι η ενιαία επικράτεια όπως ουσιαστικά ισχύει παγίως από το 1981 αποτελεί και τώρα την πιο ενδεδειγμένη λύση», είπε.

Είπε ακόμη ότι αυτές τις αποφάσεις επέλεξε να πλαισιώσει και μια νέα σημαντική θεσμική πρωτοβουλία. «Μετά την περαιτέρω διευκόλυνση της ψήφου των αποδήμων το 2019 κι ύστερα πρακτικά από την άρση κάθε εμποδίου γι αυτήν τον περασμένο Ιούνιο, σήμερα θα κάνουμε ακόμη ένα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά. Καθιερώνουμε για όποιον το επιθυμεί εντός και εκτός Ελλάδος την επιστολική ψήφο». Έκανε λόγο για μία ιστορική τομή που αποτελεί μία γενναία θεσμική μεταρρύθμιση και μια ισχυρή απάντηση στην αποχή και την αδράνεια των πολιτών.

Μετά την περαιτέρω διευκόλυνση της ψήφου των αποδήμων το 2019, αλλά και την άρση πρακτικά κάθε εμποδίου γι’ αυτήν πριν λίγους μήνες, κάνουμε ακόμα ένα πολύ σημαντικό βήμα. Καθιερώνουμε, για όποιον το επιθυμεί, εντός και εκτός Ελλάδας, την επιστολική ψήφο στις Ευρωεκλογές. pic.twitter.com/RYcPeK1xH7 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 30, 2023

Oπρωθυπουργός, ξεκίνησε την εισαγωγική εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αναφορά στη σπουδαιότητα των μεταρρυθμίσεων που έχουν δρομολογηθεί . «Αυτές απαντούν και στην πράξη σε όσους αμφιβάλλουν είτε για την προσήλωσή μας σε αυτές είτε για τους ρυθμούς παραγωγής του κυβερνητικού έργου», τόνισε.

Αναφέρθηκε κατ' αρχάς στις πολύ σημαντικές αλλαγές στη Δικαιοσύνη που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση αυτές τις μέρες, «με αιχμή την επιτάχυνση των αποφάσεων αφού καθιερώνεται η μία και μόνη αναβολή στις δίκες και βέβαια αλλάζει το καθεστώς των αναστολών προκειμένου οι ποινές επιτέλους να εκτελούνται υπό προϋπόθεση και να υπάρχει φυλάκιση για πλημμελήματα, κάτι το οποίο πρακτικά δε συμβαίνει ποτέ σήμερα, ενώ αυστηροποιείται και η τιμωρία ειδεχθών αδικημάτων και επανεξετάζεται συνολικά το σύστημα της υφ' όρων απόλυσης κρατουμένων».

Στη συνέχεια είπε ότι ταυτόχρονα «συζητείται και θα έχει ψηφιστεί ως τη Δευτέρα, το νέο καθεστώς για τους δανειολήπτες με τις διατάξεις που καθιστούν ουσιαστικά τον εξωδικαστικό μηχανισμό υποχρεωτικό για τους servicers, οι οποίοι και θα πρέπει να παρέχουν πια πολύ περισσότερη ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους και οι τελευταίοι να έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν κούρεμα ή πιο ευνοϊκούς όρους για την εξόφληση των δανείων τους».

Ανέφερε ακολούθως ότι εκτιμάται πως θα έχουν ψηφιστεί ως την επόμενη Πέμπτη οι συνολικά 11 ρυθμίσεις κοινωνικής δικαιοσύνης εναντίον της φοροδιαφυγής. Επεσήμανε ότι συνολικά κατατέθηκαν περίπου 3.000 σχόλια κατά τη δημόσια διαβούλευση, κάποια από αυτά ενσωματώθηκαν, χωρίς παρ' όλ' αυτά να αλλοιώνεται οι πυρήνας του νομοσχεδίου, κάτι που αποτελεί απόδειξη όπως τόνισε ότι «αυτή η κυβέρνηση μπορεί να ακούει την κοινωνία, χωρίς όμως να υπακούει σε καμία συντεχνία».

Πρόσθεσε πως σκοπός της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης και δέσμευση η κατεύθυνση των πρόσθετων εσόδων από τη φοροδιαφυγή στην Παιδεία και την Υγεία, για τη στήριξη των ασθενέστερων.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά του Κρατικού Προϋπολογισμού 2024,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη του νομοσχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την επίτευξη της αστικής ανθεκτικότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταστολή της αυθαίρετης δόμησης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη του νομοσχεδίου για το Εθνικό Σύστημα Τραύματος,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη ερανιστικών νομοσχεδίων των Υπουργείων τους,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη σχετικά με την επιλογή Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

-Εισήγηση από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη για την τροποποίηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά

Το πλήρες κείμενο της εισαγωγικής τοποθέτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Η συνεδρίασή μας διεξάγεται καθώς στη χώρα προωθούνται πολύ σημαντικές και μεγάλες μεταρρυθμίσεις και νομίζω ότι αυτές απαντούν και στην πράξη σε όσους αμφιβάλλουν είτε για την προσήλωσή μας σε αυτές, είτε για τους ρυθμούς παραγωγής του κυβερνητικού έργου.

Θυμίζω, λοιπόν, ότι αυτές τις ημέρες τίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι πολύ σημαντικές αλλαγές στη Δικαιοσύνη, οι οποίες έχουν ήδη συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Με αιχμή την επιτάχυνση των αποφάσεων, αφού καθιερώνεται η μία και μόνη αναβολή στις δίκες και βέβαια αλλάζει και το καθεστώς των αναστολών προκειμένου οι ποινές επιτέλους να εκτελούνται, υπό προϋπόθεση να υπάρχει φυλάκιση και για πλημμελήματα, κάτι το οποίο πρακτικά δεν συμβαίνει ποτέ σήμερα, ενώ αυστηροποιείται και η τιμωρία ειδεχθών αδικημάτων και επανεξετάζεται συνολικά και το σύστημα της υφ’ όρον απόλυσης κρατουμένων.

Ταυτόχρονα, συζητείται και θα έχει ψηφιστεί ως την Δευτέρα το νέο καθεστώς για τους δανειολήπτες, με τις διατάξεις που καθιστούν ουσιαστικά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό υποχρεωτικό για τους servicers, οι οποίοι και θα πρέπει να παρέχουν πια πολύ περισσότερη ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους και οι τελευταίοι να έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν «κούρεμα» ή πιο ευνοϊκούς όρους για την εξόφληση των δανείων τους.

Και τέλος, την επόμενη εβδομάδα -εκτιμούμε ότι θα έχουν ψηφιστεί μέχρι την επόμενη Πέμπτη- έρχονται στην Ολομέλεια οι συνολικά 11 ρυθμίσεις κοινωνικής δικαιοσύνης εναντίον της φοροδιαφυγής.

Κατατέθηκαν πολλά σχόλια στη δημόσια διαβούλευση, σχεδόν 3.000, αρκετά από αυτά έγιναν δεκτά, χωρίς πάντως να αλλοιώνεται ο πυρήνας του νομοσχεδίου. Είναι μία απόδειξη ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να ακούει την κοινωνία, χωρίς όμως να υπακούει σε καμία συντεχνία.

Και γι’ αυτό και θα επαναλάβω ότι ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος: η ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης. Και φυσικά δέσμευση της κυβέρνησης, τα πρόσθετα έσοδα να κατευθυνθούν σε κρίσιμους τομείς όπως η Παιδεία και η Υγεία.

Εξάλλου, αυτό προβλέπει ήδη ο Προϋπολογισμός, τον οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια, σχεδόν 500 εκατομμύρια πρόσθετοι πόροι θα διατεθούν στην Υγεία και παραπάνω από 250 εκατομμύρια στην Παιδεία.

Επιτρέψτε μου, όμως, σήμερα να ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο είναι εκτός της ημερήσιας διάταξης και ένα ζήτημα το οποίο οφείλει να αποσαφηνιστεί εγκαίρως, ώστε τα κόμματα να κάνουν τους σχεδιασμούς τους και οι υποψήφιοι να γνωρίζουν τους κανόνες που θα ισχύσουν.

Προφανώς αναφέρομαι στις ευρωεκλογές της ερχόμενης άνοιξης, με ιδιαίτερη αιχμή το σύστημα για την ανάδειξη των 21 Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όπως, λοιπόν, είχα σημειώσει και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στην αναμέτρηση αυτή θα ισχύσει ο σταυρός προτίμησης. Γιατί; Γιατί πιστεύω ότι τον πρώτο λόγο στην εκλογή κάθε εθνικού αντιπροσώπου, είτε μιλάμε για το εθνικό κοινοβούλιο είτε μιλάμε για την ευρωβουλή, πρέπει τελικά να τον έχει ο πολίτης, όχι ο αρχηγός κάθε παράταξης μέσω μιας λίστας προ-διορισμένων βουλευτών που ουσιαστικά θα επιλέγει ο ίδιος.

Θέλω να σας πω επίσης ότι υπήρξε ένας, νομίζω, γόνιμος προβληματισμός γύρω από το ενδεχόμενο να υπάρξει διαίρεση της επικράτειας σε περιφέρειες. Θεωρώ όμως ότι τελικά η ενιαία επικράτεια, όπως ουσιαστικά ισχύει παγίως από το 1981, αποτελεί και τώρα την πιο ενδεδειγμένη λύση.

Άλλωστε, είναι η χώρα συνολικά που στέλνει τους εκπροσώπους στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Συνεπώς, τα κριτήρια πρέπει να είναι εθνικά και μακριά από τοπικές φωνές ή τοπικές ιδιαιτερότητες και με κυρίαρχο στόχο να γίνεται ολοένα και πιο δυνατή η φωνή της πατρίδας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Αυτές τις αποφάσεις, όμως, επέλεξα να πλαισιώσει και μια νέα σημαντική θεσμική πρωτοβουλία. Έτσι, μετά την περαιτέρω διευκόλυνση της ψήφου των αποδήμων το 2019 και ύστερα από την άρση πρακτικά κάθε εμποδίου γι’ αυτήν τον περασμένο Ιούνιο, σήμερα θα κάνουμε ακόμη ένα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά.

Καθιερώνουμε, για όποιον το επιθυμεί, εντός και εκτός Ελλάδος, την επιστολική ψήφο.

Είναι κάτι που έχουν υιοθετήσει τα περισσότερα κράτη. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να ισχύσει και στον τόπο μας.

Πιστεύω ότι είναι μία ιστορική τομή η οποία, καθώς ουσιαστικά η εκλογική διαδικασία εμπλουτίζεται, αλλάζει, αποτελεί και μία πολύ γενναία θεσμική μεταρρύθμιση καθώς ουσιαστικά διευρύνει το σώμα των πολιτών που συμμετέχουν στις εκλογές. Νομίζω ότι είναι η πιο ισχυρή απάντηση την οποία μπορούμε να δώσουμε στην αποχή και στην αδράνεια των πολιτών. Γιατί όσον αφορά στο εξωτερικό, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν θα υπάρχει καν η ανάγκη να οργανώσουμε ειδικά εκλογικά τμήματα.

Κάθε απόδημος που θα είναι εγγεγραμμένος στους ειδικούς καταλόγους θα ψηφίζει χωρίς να πρέπει να ταξιδεύει, συχνά εκατοντάδες, χιλιάδες χιλιόμετρα. Θα μπορεί να το κάνει από το σπίτι του, θα μπορεί να το κάνει από την εργασία του, με άνεση και διαθέτοντας όλες τις δικλίδες ασφαλείας. Στη συνέχεια η Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός θα παρουσιάσουν λεπτομερώς τις προβλέψεις του τρόπου με τον οποίο θα λειτουργήσει το σύστημα της επιστολικής ψήφου.

Αλλά θέλω να τονίσω ότι την ίδια δυνατότητα θα δώσουμε και στους συμπολίτες μας εντός Ελλάδας. Και εδώ πιστεύω ότι η επιστολική ψήφος θα επιτρέψει να συμμετέχουν στις εκλογές δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ενδεχομένως, συμπολίτες μας που υπό άλλες συνθήκες δεν θα συμμετείχαν.

Αυτό είναι μία πραγματικά αληθινή πρόοδος, είναι μία μεγάλη δημοκρατική κατάκτηση. Αναφέρομαι σε πολλές κατηγορίες Ελλήνων και Ελληνίδων για τους οποίους η φυσική παρουσία στις κάλπες δεν είναι εύκολη: υπερήλικες, ασθενείς, άτομα με αναπηρία, νέοι που δουλεύουν σεζόν, εργαζόμενοι την ημέρα των εκλογών, ακόμα και φοιτητές ή μαθητές στο τέλος του Λυκείου που ενδεχομένως να έχουν εξετάσεις, να έχουν άλλες προτεραιότητες. Όλοι αυτοί θα μπορούν, εφόσον το επιλέξουν, να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο χωρίς μετακινήσεις και χωρίς ταλαιπωρία.

Αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία δεν θα μπορούσε να δημοσιοποιηθεί, να συζητηθεί πριν διασφαλιστούν οι όροι για την επιτυχία της, κάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί -θα το ακούσετε στη συνέχεια στις παρουσιάσεις που θα γίνουν. Έχω μάλιστα εδώ τους φακέλους - δείγματα οι οποίοι θα σας μοιραστούν καθώς και τα σχετικά ψηφοδέλτια με τα οποία θα λειτουργήσει το νέο αυτό σύστημα.

Όπως είπα, είναι μία ιστορική τομή εκσυγχρονισμού και διεύρυνσης της δημοκρατικής διαδικασίας στη χώρα μας. Έτσι, οι ευρωεκλογές αναδεικνύονται, θα έλεγα, σε ένα πολλαπλό στοίχημα. Πρώτον εδραιώνοντας την πολιτική σταθερότητα στη χώρα, χωρίς αμφισβητήσεις που θα μπορούσαν να ναρκοθετήσουν την αναπτυξιακή της τροχιά.

Δεύτερον, εκλέγοντας βουλευτές ικανούς για το ρόλο τους, άξιους εκπροσώπους στο Ευρωκοινοβούλιο με την παράταξή μας, την παράταξη της Ευρώπης, να έχει δείξει τα οφέλη που μπορεί να φέρει για την πατρίδα σε όλα τα επίπεδα, από το μεταναστευτικό μέχρι το Ταμείο Ανάκαμψης και από τις αμυντικές της συμμαχίες, μέχρι την διεκδίκηση σημαντικών πρόσθετων πόρων από τα ευρωπαϊκά ταμεία.

Και βέβαια, απλοποιώντας με την επιστολική ψήφο την εκλογική διαδικασία, η συμμετοχή περισσοτέρων πολιτών καθίσταται και αυτή από μόνη της ένα στοίχημα. Θα είναι η πρώτη φορά που θα δοκιμάσουμε αυτό το καινούριο σύστημα, έτσι ώστε να ακούγεται όσο το δυνατόν πιο δυνατά η φωνή της κοινωνίας.

Και όσο πιο δυνατή ακούγεται η φωνή της κοινωνίας, τόσο πιο υπεύθυνη πρέπει να γίνεται και η επιλογή της κάθε ηγεσίας, ενισχύοντας τη δημοκρατική έκφραση η οποία απομονώνει αδιέξοδες ακραίες συμπεριφορές, αλλά κάνοντας και το πρώτο βήμα ώστε το νέο αυτό δικαίωμα να ισχύσει και στις επόμενες εθνικές εκλογές.



Με άλλα λόγια, μαζί με τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή, τολμάμε και μεγάλες αλλαγές που αναβαθμίζουν την πολιτική ζωή. Νομίζω ότι είναι οι πιο χειροπιαστές απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε για την Ευρώπη, για την Ελλάδα, για τη δημοκρατία που θέλουμε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.