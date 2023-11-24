Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με τις δημοσκοπήσεις να επιβεβαιώνουν η μία μετά την άλλη την πολιτική παντοδυναμία της ΝΔ, η οποία και στη δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ προηγείται με 20 μονάδες από το δεύτερο κόμμα που καταγράφεται το ΠΑΣΟΚ, με ποσοστά 33% έναντι 13% αντίστοιχα, Μέγαρο Μαξίμου και Πειραιώς ετοιμάζονται, χωρίς “δυνατό” αντίπαλο προς ώρας, για το επόμενο μεγάλο πολιτικό ορόσημο που είναι οι ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Το νήμα της πρώιμης προεκλογικής περιόδου “έκοψε” ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Φθιώτιδα, καλώντας τους πολίτες, στην επόμενη κάλπη των ευρωεκλογών να ψηφίσουν με κριτήριο “ποιο κόμμα μπορεί να εκπροσωπεί επάξια τη χώρα στην Ευρώπη και να διεκδικεί σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, για να μπορούμε να κάνουμε τη δική σας τη ζωή, τη δική σας την καθημερινότητα καλύτερη” όπως είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός έθεσε και το στόχο για τη γαλάζια παράταξη να λάβει ένα αντίστοιχα υψηλό ποσοστό με εκείνο που έλαβε στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου. Το ποσοστό αυτό ωστόσο, όπως για πολλοστή φορά επανέλαβε ο πρωθυπουργός, δεν πρέπει να λειτουργήσει αλαζονικά, καθώς το 41% των εθνικών εκλογών αποτελεί για τον ίδιο και τα κυβερνητικά στελέχη “βαριά ευθύνη” και εντολή για “περισσότερη δουλειά και περισσότερο αποτέλεσμα”.

Με δεδομένο δε, το κλίμα που επικρατεί στην αξιωματική αντιπολίτευση και την αλλαγή συσχετισμών μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τοποθέτησε απέναντι του, εν είδη αντιπολίτευσης, τα προβλήματα των πολιτών και την επίλυσή τους.

Άλλωστε, με κάθε ευκαιρία, τόσο ο πρωθυπουργός όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, θέτουν ως κύρια προτεραιότητά τους την καθημερινότητα και τις πολιτικές που θα επιφέρουν τη βελτίωσή της για τους πολίτες, επιμένοντας σε τολμηρές μεταρρυθμίσεις και σε συγκρούσεις, χωρίς να υπολογίζεται το πολιτικό κόστος, προς όφελος των πολλών. Ενισχυτικά των κυβερνητικών προθέσεων , λογίζονται και τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Pulse για τον ΣΚΑΪ, στην οποία αποτυπώνεται ότι η πλειοψηφία της κοινής γνώμης, σχεδόν έξι στους δέκα κρίνουν θετικά τη μεγάλη μεταρρύθμιση που προωθείται στο φορολογικό σύστημα.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την πρόταση της κυβέρνησης για τον νέο τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, το 19% απαντά ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση και όπως πρέπει, το 40% εκτιμά ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται κάποιες διορθώσεις. Το 30% απαντά ότι το σχέδιο είναι σε λανθασμένη κατεύθυνση, ενώ το 11% απαντά ότι δεν έχει άποψη για το ζήτημα. Μοιρασμένοι ωστόσο εμφανίζονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς στο ίδιο ερώτημα , σχεδόν 1 στους 2 ελεύθερους επαγγελματίες απαντά ότι οι ρυθμίσεις είναι στη λάθος κατεύθυνση, μόλις το 10% πιστεύει ότι είναι όπως πρέπει, ενώ το 36% εκτιμά ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι μεν στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται διορθώσεις.

Η κυβέρνηση πάντως από την πρώτη στιγμή που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το νέο φορολογικό νομοσχέδιο έχει δηλώσει ανοιχτή στο διάλογο και στις προτάσεις, δηλώνοντας μάλιστα πως όποιες από αυτές είναι συγκροτημένες “τις ακούει”, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι επ' ουδενί τα προωθούμενα μέτρα δεν είναι οριζόντια.

