Survivor στον Σκάι: Δεν «καίγομαι» να γίνω αποδεκτή από κανέναν

«Σύρραξης» συνέχεια είδαμε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι, με τα «τύμπανα του πολέμου να ηχούν» ήδη από χθες καθώς Φάνης Μπολέτσης κατηγορήθηκε από την αντίπαλη ομάδα και συγκεκριμένα την Κατερίνα Δαλάκα για «κλεψιά» στον στίβο μάχης.

«Στο συμβούλιο αυτό διαδραματίστηκαν για άλλη μια φορά, πολλά γεγονότα. Πάει να σε κλέψει αγωνιστικά και σε κατηγορεί κιόλας ότι δημιουργείς θέμα κι έχεις πρόβλημα μαζί του. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί του, δεν με απασχολεί καθόλου τι κάνει, αλλά το να δω κάτι που είναι άδικο δεν γίνεται να μην το σχολιάσω. Οπότε, δεν δημιούργησα κάτι που δεν υπάρχει, είδα κάτι και το σχολίασα. Κι οποιοσδήποτε να το έκανε, είτε από τη δική μου ομάδα, είτε από την αντίπαλη, το ίδιο θα έκανα γιατί είναι αδικία και δεν μου αρέσουν οι αδικίες. Παίζουμε όλοι εδώ με ίσους όρους, παλεύουμε πέντε μήνες, οπότε ούτε για πλάκα το έκανε, ούτε οι ειρωνείες ότι έκανα κακό στην ομάδα μου. Μετά πήγα στον παιχνιδά και του είπα ότι έβαλε τα τοτέμ πίσω. Δεν μου αρέσει καθόλου η ειρωνική του στάση, οι ειρωνείες του στυλ "ποια να κλέψω; Τη Δαλάκα;". Γενικά, μιλάει πάντα ειρωνικά, δεν μιλάει ποτέ κανονικά, θεωρεί ότι είναι το επίκεντρο και όλοι δημιουργούμε θέματα χωρίς να υπάρχουν. Όχι, εκείνος δημιουργεί θέματα κι εμείς είμαστε οι σχολιαστές των θεμάτων, οπότε δεν έχουμε κάποια εμμονή μαζί του. Αυτός είναι πάντα το επίκεντρο σε όποιο θέμα και αν προκύψει. Ίσα ίσα πάντα ρωτάω πώς είναι το χέρι του, ο ώμος του, πάντα off camera αυτά, γιατί αν τα έκανα on camera, θα έλεγαν ότι προσπαθώ να φανώ καλή. Δεν έχω ανάγκη να φανώ καλή, ξέρω τι είμαι και δεν με ενδιαφέρει καθόλου να κάνω κάτι για τα μάτια του κόσμου ποτέ. Είμαι αυτή που είμαι, είτε αρέσω, είτε όχι. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους, δεν είναι εφικτό, όπως εκεί έξω, έτσι κι εδώ μέσα. Έχω απόλυτα καθαρή συνείδηση με αυτό το κομμάτι και δεν καίγομαι να γίνω αποδεκτή από κανέναν», είπε κλείνοντας.», είπε

