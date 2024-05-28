Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και έκκληση στους ψηφοφόρους να βάλλουν τέλος στην πολυδιάσπαση του προοδευτικού χώρου με την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έκανε από την Καλαμάτα ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης.

Ο κ. Κασσελάκης ζήτησε από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ να μπει στην πρώτη γραμμή "για να κάνουμε ως κοινωνία τη μεγάλη στροφή. Από τον φόβο στην προοπτική. Από τη στασιμότητα που βαφτίστηκε σταθερότητα, στην πρόοδο και την προοπτική".

'Άσκησε κριτική στη ΝΔ αποδομώντας το κεντρικό προεκλογικό σύνθημα:« ‘Σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη' είναι το σύνθημα της ΝΔ σε αυτές τις ευρωεκλογές. Δύο ψέματα - ένα σύνθημα! Δύο σε ένα! Ψέμα πρώτο: Πιο κοντά στην Ευρώπη! Την ώρα που η Ελλάδα απομακρύνεται από τον πυρήνα της Ε.Ε. όλο και περισσότερο.

Πρώτη στη διαφθορά. Πρώτη σε ασθενείς που λόγω απόστασης, χρημάτων ή μακράς λίστας αναμονής δεν μπορούν να έχουν θεραπεία στο ΕΣΥ. Τελευταία χώρα σε αγοραστική δύναμη. Συγγνώμη, προτελευταία! Περνάμε τη Βουλγαρία.

Δεύτερη σε έμμεσους φόρους μετά τη Σουηδία των τριπλάσιων μισθών. Σε ό,τι καλό είμαστε Τελευταίοι. Σε ό,τι κακό είμαστε Πρώτοι. Αυτό είναι το «πιο κοντά στην Ευρώπη»; Ή μήπως «πιο κοντά στην Ευρώπη» είναι να σε καταδικάζει η Ε.Ε. για πρώτη φορά μετά τη Χούντα: Για την κακή ποιότητα του κράτους δικαίου, για τις υποκλοπές, για τη συγκάλυψη των Τεμπών.

Κι εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο μεγάλο ψέμα: Σταθερότητα. Σταθερότητα σε τι;

Σκεφτείτε, τι έχει μείνει σταθερό στις ζωές μας τα 5 τελευταία χρόνια, Εγκληματικότητα στα ύψη. Η Greek Mafia αλωνίζει. Οι τιμές στα σουπερμάρκετ ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα. Τα νοίκια τρώνε τον μισθό. Η δημόσια Υγεία καταρρέει. Ο πολίτης είναι όλο και πιο μόνος και απροστάτευτος. Σταθερότητα προς τα πίσω".

Αναφέρθηκε όμως και στην εξωτερική πολιτική: "Αλήθεια: Αισθάνεστε υπερήφανοι όταν ο Ερντογάν, για να υποδεχτεί τον πρωθυπουργό, μετατρέπει τη Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη σε τζαμί, ενώ για να τον αποχαιρετήσει στέλνει τώρα ερευνητικό σκάφος στα Ίμια; Αισθάνεστε υπερήφανοι όταν ο τούρκος πρόεδρος εμπαίζει τον Έλληνα Πρωθυπουργό; Αισθάνεστε υπερήφανοι όταν ο Αλβανός πρωθυπουργός αλωνίζει στη χώρα και επιτίθεται κάθε μέρα με δηλώσεις κατά της Ελλάδας; Αισθάνεστε υπερήφανοι όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός γίνεται -σε ένα ρεσιτάλ εξαπάτησης- από Μακεδονομάχος ικέτης, παρακαλώντας τη Βόρεια Μακεδονία να σεβαστεί κατά γράμμα μία συμφωνία, η οποία υποτίθεται ότι δεν του άρεσε;".

Συνεχίζοντας την επίθεση στην κυβέρνηση είπε: "Είναι αδίστακτοι. Τους έχει κάνει αδίστακτους η υπεροπλία τους στα ΜΜΕ, όπου μπορούν να καθορίσουν οι ίδιοι ποιο θα είναι το ψέμα και ποια η αλήθεια. Βέβαια ο Πρωθυπουργός βρήκε λύση για την Ακρίβεια: Διαβάζει πλέον την τιμή του μισού κιλού. 6,28 η φέτα, σου λέει. Αντίστοιχα, θα δίνει την τιμή για μισό κιλό ψωμί, για μισό κιλό κρέας, για μισό λίτρο βενζίνη. ΓΙΑ ΜΙΣΗ ΖΩΗ. Εμείς όμως δε θέλουμε άλλο μισή ζωή. Θέλουμε ολόκληρη".

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για αλαζονεία: "Αυτή η αλαζονεία κατακλύζει τη χώρα σήμερα. Και φαίνεται από τα πολύ σημαντικά, μέχρι τα μικρά, τα καθημερινά.

-Φαίνεται στον τρόπο που οι φρουροί του χθες απομάκρυναν βίαια επτά παιδιά που πήγαν σε συγκέντρωσή του να ζητήσουν μόνο ένα πράγμα: Δικαιοσύνη για τα Τέμπη.

-Φαίνεται στο βίντεο που έγινε viral, όπου μια γιαγιά τού λέει ότι δεν μπορεί να ζήσει με 440 ευρώ σύνταξη και 300 ευρώ ενοίκιο, κι εκείνος της απαντά: «Ναι, αν έχεις νοίκι δε γίνεται» και προσπαθεί να την αποφύγει".

Αναφέρθηκε στο διακύβευμα των εκλογών για την Ευρώπη και για την Ελλάδα: "Για όλη την Ευρώπη αυτές οι ευρωεκλογές είναι η μάχη ανάμεσα στην πρόοδο και την ακροδεξιά στροφή. Για εμάς στην Ελλάδα οι εκλογές αυτές είναι ταυτόχρονα και η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ να ψαλιδίσουν οι πολίτες την αλαζονεία της κυβέρνησης. Μετά, για τρία χρόνια δεν υπάρχουν άλλες εκλογές στη χώρα. Αν δεν τους στείλετε ΤΩΡΑ το μήνυμα ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΤΕΛΟΣ, θα ζήσετε τα επόμενα τρία χρόνια σε μία έρημο αλαζονείας. Με έναν ανεξέλεγκτο πρωθυπουργό, με έναν ανεξέλεγκτο Γεωργιάδη, με έναν ανεξέλεγκτο Χατζηδάκη, με έναν ανεξέλεγκτο Βορίδη. Μήνυμα λοιπόν ή τώρα ή ποτέ".

Ακολούθως, αναφέρθηκε στο "έγκλημα των Τεμπών" λέγοντας: "Αυτό που γίνεται με το έγκλημα των Τεμπών είναι πρωτοφανές. Βρίσκουν μέλη ανθρώπων πεταμένα με τα μπάζα στα χωράφια και δε μιλάει κανείς. Μία απέραντη μιντιακή σιωπή για να στηριχτεί με νύχια και με δόντια ένας πρωθυπουργός που ταΐζει ένα ολόκληρο σύστημα προπαγάνδας. Είναι όμως προσωπική μου δέσμευση στις οικογένειες των θυμάτων. ΔΕ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ".

Ακολούθως ζήτησε ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ ασκώντας κριτική στα άλλα κόμματα της αριστεράς και κεντροαριστεράς: "Η Δημοκρατία χρειάζεται -τουλάχιστον- δύο ισχυρούς πόλους. Γι' αυτό σας ζητάω όχι μόνο να αποδυναμώσετε τη ΝΔ, αλλά να δυναμώσετε αποφασιστικά τον ΣΥΡΙΖΑ. Να νιώσει η ΝΔ την ανάσα μας. Μην περιμένετε λύσεις από αλλού. Ούτε από κόμματα που έχουν οικονομικές εξαρτήσεις, ούτε από ‘συνεργασίες κορυφής' ετερώνυμων που δεν έλκονται. Ούτε από δήθεν προοδευτικούς πολιτικούς που έχουν το ‘εμπόριο της Αριστεράς' και αγαπούν πολύ τον παλαιστινιακό λαό, αλλά δε σηκώνονται από την καρέκλα τους να πάνε εκεί, επιτόπου, να στηρίξουν, να πουν: Εκεχειρία τώρα. Παλαιστινιακό κράτος τώρα. Εσείς με την ψήφο σας θα πείτε τέλος σε όλα τα σενάρια. Τέλος στην πολυδιάσπαση του προοδευτικού χώρου. Εσείς θα ορίσετε ποια θα είναι η πολιτική δύναμη γύρω από την οποία θα χτιστεί η μεγάλη προοδευτική παράταξη που θα αντιμετωπίσει τη ΝΔ στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η επιλογή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο ανεξάρτητο από συμφέροντα κόμμα της χώρας".

Απάντησε στις αιτιάσεις για το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ: "Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την Ακρίβεια, πλήρως κοστολογημένο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους: Κόστος: 2,7 δισ. Αντίβαρο: Έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη τραπεζών, διυλιστηρίων και εταιρειών ενέργειας. Έσοδα: 3,2 δισ. 'Αρα μένει και μισό δισ. στα ταμεία του κράτους.

Και για να τελειώνουμε μια και καλή με το παραμύθι «πού θα βρείτε τα λεφτά»: Αυτοί που έχουν τα πολλά θα πληρώνουν τα πολλά".

Απάντησε και στις επικρίσεις για το lifestyle: "Τι έχουν να αντιτάξουν; Μόνο μια καραμέλα: ‘Α, ο Κασσελάκης είναι lifestyle'. Ο πρωθυπουργός που φτιάχνει παπούτσια ΝΔ, που φοράει αστεία καπέλα και κάνει σκέιτμπορντ μπας και μιλήσει στους νέους, κατηγορεί εμένα ως lifestyle. Όμως εγώ είμαι νέος, δεν τον παριστάνω. Και είμαι αυτός που είμαι, δεν υποδύομαι κάποιον άλλον. Και δεν σας κορόιδεψα ποτέ ότι είμαι κάποιος άλλος".

Εξήγησε την στάση του: "Ακόμα και σε μία lifestyle εκπομπή, ακόμα και σε μία μη πολιτική εκπομπή μπορείς να περάσεις το μήνυμά σου. Είμαστε στο 2024. Είμαι εδώ με τους όρους του 2024. Σε οποιοδήποτε πλαίσιο, σε οποιοδήποτε περιβάλλον, το μήνυμά μου είναι ένα: η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη, η διαφάνεια, η ελπίδα, η δυνατότητα μιας καλύτερης ζωής για όλους".

Τέλος έκανε έκκληση στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ: "Γι' αυτό εκείνη η μέρα μας θέλει στην κάλπη όλους. Πάρτε τηλέφωνα. Μιλήστε για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Κινητοποιήστε συγγενείς, φίλους, συναδέλφους, γνωστούς. Οι άλλοι έχουν εκατομμύρια ευρώ -που κανείς δεν ξέρει πού τα βρίσκουν- για να ξοδεύουν σε διαφήμιση σε όποιο site πατήσετε «κλικ». Εμείς έχουμε ο ένας τον άλλον.

Αυτή είναι η δική μας υπεραξία".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.