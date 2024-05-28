Πιερρακάκης: Βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με τα περιφερειακά ΑΕΙ

Επίσκεψη σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του Ηρακλείου στην Κρήτη πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους των οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ, με μέλη ΔΕΠ και με φοιτητές και ενημερώθηκε για τις ανάγκες που έχουν τα ιδρύματα.

Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων ο κ. Πιερρακάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Η σημερινή ημέρα ήταν αφιερωμένη στα πανεπιστημιακά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Επισκεφτήκαμε υποδομές του Πανεπιστημίου Κρήτης- University of Crete και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου - Hellenic Mediterranean University και συζητήσαμε με εκπροσώπους των οργάνων διοίκησης, μέλη ΔΕΠ και φοιτητές για τις ανάγκες των ιδρυμάτων τους.

Ο νόμος για την ανώτατη εκπαίδευση που ψηφίσαμε πρόσφατα έχει στο επίκεντρό του τα δημόσια Πανεπιστήμια. Αυξάνοντας τη χρηματοδότηση και εισάγοντας νέα εργαλεία, στοχεύουμε στην ενίσχυση των ιδρυμάτων μας μέσα από την αναβάθμιση των ακαδημαϊκών δυνατοτήτων και των υποδομών τους.

Στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία με τα περιφερειακά ΑΕΙ, με στόχο τη διαρκή τους ενίσχυση».

