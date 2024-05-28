Ακόμη ένα ισχυρό πλήγμα για τον Ολυμπιακό. Ο Μουσταφά Φαλ υπέστη κάταγμα στο τέταρτο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού και θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.
Έτσι, η ομάδα του Πειραιά θα πορευτεί στα Playoffs της Stoiximan Basket League, έχοντας για μοναδικό σέντερ τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Κι αυτό γιατί, ο Μόουζες Ράιτ έμεινε εκτός λίστας για να επιστρέψει σ' αυτή ο Σέρβος ψηλός και αυτή ήταν η τελευταία αλλαγή που είχαν δικαίωμα να κάνουν οι «ερυθρόλευκοι».
Παράλληλα, αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει επτά ξένους στο ρόστερ του, αλλά έξι και συγκεκριμένα τους Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, Αϊζάια Κάναν, Άλεκ Πίτερς, Φίλιπ Πετρούσεφ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Σακίλ ΜακΚίσικ.
