Ακόμη ένα ισχυρό πλήγμα για τον Ολυμπιακό. Ο Μουσταφά Φαλ υπέστη κάταγμα στο τέταρτο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού και θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Έτσι, η ομάδα του Πειραιά θα πορευτεί στα Playoffs της Stoiximan Basket League, έχοντας για μοναδικό σέντερ τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Κι αυτό γιατί, ο Μόουζες Ράιτ έμεινε εκτός λίστας για να επιστρέψει σ' αυτή ο Σέρβος ψηλός και αυτή ήταν η τελευταία αλλαγή που είχαν δικαίωμα να κάνουν οι «ερυθρόλευκοι».

Παράλληλα, αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει επτά ξένους στο ρόστερ του, αλλά έξι και συγκεκριμένα τους Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, Αϊζάια Κάναν, Άλεκ Πίτερς, Φίλιπ Πετρούσεφ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Σακίλ ΜακΚίσικ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.