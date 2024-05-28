Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων: Συνομιλίες Δένδια, Μπορέλ και Στόλτενμπεργκ

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, σε σύνθεση Υπουργών 'Αμυνας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες συμμετείχε ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας στο περιθώριο του Συμβουλίου, είχε συνομιλίες με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ και τον γενικό γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Παράλληλα, συμμετείχε στη Σύνοδο Εργασίας για τη στήριξη της Ε.Ε. προς την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων υπουργών, παρουσία του Γενς Στόλτενμπεργκ και του υπουργού 'Αμυνας της Ουκρανίας Ράστεμ Ουμέροφ.

Ο Νίκος Δένδιας έλαβε μέρος στο γεύμα εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου οι υπουργοί 'Αμυνας των Κρατών - Μελών αντάλλαξαν απόψεις σχετικώς με την Αμυντική Ετοιμότητα (Defence Readiness) της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων ασφαλείας και απειλών αποσταθεροποίησης.

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας τόνισε την ανάγκη της κοινής άμυνας. «Πρώτα η κοινή αγορά, μετά το κοινό νόμισμα, τώρα η κοινή άμυνα. Για να πραγματοποιηθεί όμως αυτό το πολύ μεγάλο βήμα πρέπει να υπηρετηθούν δύο παράμετροι. Καταρχήν, ένας ενιαίος ευρωπαϊκός αμυντικός βραχίονας. Σ' αυτό το πλαίσιο θέλω να υπογραμμίσω την εξαιρετική πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού Μητσοτάκη και του Πολωνού Πρωθυπουργού Τουσκ για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού αντιαεροπορικού θόλου. Η Ελλάδα έχει να προσφέρει σε αυτό και ήδη εμείς προχωράμε στη δημιουργία του δικού μας αντι-drone και αντιαεροπορικού θόλου» τόνισε. Το δεύτερο, όπως συμπλήρωσε «είναι ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ανάπτυξης της παραγωγής μας, προϊόντων άμυνας και τεχνολογίας άμυνας. Σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει αφού την προηγούμενη μόλις εβδομάδα ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία από τη Βουλή των Ελλήνων η δημιουργία του ενιαίου, καινούριου ΕΛΚΑΚ, του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας».

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με την Ολλανδή ομόλογό του Καΐσα Όλογκρεν με την οποία συζήτησαν σχετικά με την περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών αμυντικών σχέσεων. Επίσης, είχε συνομιλίες με τους υπουργούς 'Αμυνας της Βουλγαρίας Ατανάς Ζαπριάνοφ της Αρμενίας Σουρέν Παπικιάν, τον υφυπουργό 'Αμυνας του Κουβέιτ Δρ. Αμπντάλλα Μεσάλ Μουμπάρακ Α. Αλ Σαμπάχ και με τον Διοικητή της Επιχείρησης ASPIDES της Ε.Ε. υποναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη ΠΝ. Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας είχε συνάντηση με τον ομόλογό του της Μοζαμβίκης Κριστόβαου Αρτούρ Τσούμε με τον οποίο εξετάσθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας και Μοζαμβίκης. Όπως επισήμανε ο Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, η Ελλάδα έχει ενεργό και ουσιαστική παρουσία στη Μοζαμβίκη, κάτι το οποίο διεπίστωσε στη διάρκεια της επισκέψεως που πραγματοποίησε πέρυσι στην χώρα. Υπενθύμισε επίσης ότι αξιωματικοί των Ελληνικών ενόπλων δυνάμεων υπηρετούν στην Αποστολή της ΕΕ ΕUTM εκπαιδεύοντας στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Μοζαμβίκης.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας συναντήθηκε ακόμη με την ομόλογό του από το Πράσινο Ακρωτήριο Ζανίν Τατιάνα Σάντος Λελίς. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν για την ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, με έμφαση στον τομέα της στρατιωτικής εκπαίδευσης, ειδικότερα της ναυτικής, όπως είχε συζητήσει ο κ. Δένδιας και με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας Δρ. Ρόι Φιγκουεϊρέδο Σοάρες κατά την επίσκεψή του στις 18 Απριλίου στην Αθήνα.

Τέλος, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με τον ομόλογό του από τη Ρουάντα Ζουβενάλ Μαριζαμούντα. Οι δύο άνδρες συμφώνησαν για την ενίσχυση των φιλικών διμερών σχέσεων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, ενώ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

