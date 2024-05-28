Στουρνάρας: Ο Γιώργος Προβόπουλος προσέφερε έργο

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, εκφράζει τη μεγάλη του λύπη και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του πρώην Διοικητή της ΤτΕ, Γιώργου Προβόπουλου, ο οποίος απεβίωσε σήμερα.

Στη δήλωσή του υπογραμμίζει πως «ο Γιώργος Προβόπουλος προσέφερε σημαντικό έργο, τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον τραπεζικό τομέα, αλλά και στα δημόσια οικονομικά της χώρας, καθώς και στη νομισματική πολιτική και την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος.

Είχε σημαντική συμβολή στη δημοσιονομική πολιτική και στην εξυγίανση του τραπεζικού τομέα, και από τη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος την περίοδο 2008-2014, διαχειρίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επιπτώσεις της κρίσης χρέους στον τραπεζικό τομέα.

Ο θάνατός του είναι μια μεγάλη απώλεια για την οικογένειά του, τους φίλους του και για το δημόσιο βίο της χώρας», αναφέρει ο Γ.Στουρνάρας.

Πηγή: skai.gr

