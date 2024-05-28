ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο Μητσοτάκης θέλει να τρομάξει τους πολίτες

Απάντηση στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις οικονομικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δίνει με ανακοίνωση της η Κουμουνδούρου.

Συγκεκριμένα αναφέρει: "Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε, στην αποψινή του συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο του STAR, αόριστα ψέματα για την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να καταπολεμήσει την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια. Θα συμφωνήσουμε μαζί του πως ‘μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν'. Γι' αυτό ακριβώς και οι δικές μας λύσεις είναι κοστολογημένες και άμεσα εφαρμόσιμες. Εκτός εάν ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί πως οι λύσεις θα έρθουν με επιστολές ‘παρωδία' στην κομισιόν. Κουράσατε πια κ. Μητσοτάκη. Κατά τ' άλλα, το μόνο που έμεινε και από αυτή τη συνέντευξη του κου. Μητσοτάκη, είναι η εμμονή του στον τοξικό λόγο και μια ακατάσχετη κινδυνολογία μήπως και καταφέρει να ‘τρομάξει' τους πολίτες".

Πηγή: skai.gr

