Το Κουρδικό, ο πόλεμος στη Γάζα, οι εξελίξεις στο μέτωπο Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι τα βασικά θέματα στα οποία αναφέρεται η ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στην ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας δεν υπάρχει αναφορά στα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό, παρά τις αρχικές πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης ότι τα θέματα αυτά ήταν στην ημερήσια διάταξη.

Αναφορικά με το Κουρδικό, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις επιχειρήσεις που διεξάγονται με προσήλωση, αποφασιστικότητα και επιτυχία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό εναντίον κάθε είδους απειλών και κινδύνων κατά της εθνικής μας ακεραιότητας, της ενότητας και της επιβίωσής μας, ιδίως κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων PKK/KCK-PYD/YPG», αλλά και κατά της FETO δηλαδή των οπαδών του Φετχουλάχ Γκιουλέν τους οποίους η Άγκυρα κατηγορεί για την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016- και του «Ισλαμικού Κράτους».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι «ο συντονισμός και η συνεργασία μας με το γειτονικό μας Ιράκ θα προχωρήσει σε περαιτέρω στάδια με την επέκταση του πεδίου συμφωνίας μεταξύ των χωρών μας και δηλώνεται ότι η συγκεκριμένη πρόοδος που θα σημειωθεί στον τομέα της ασφάλειας θα ενισχύσει τις κοινές μας προσπάθειες για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Υπογραμμίζεται επίσης ότι «το PKK/KCK-PYD/YPG, το οποίο έχει μετατρέψει τα εδάφη που σφετερίστηκε στο Ιράκ και τη Συρία σε εστία τρομοκρατίας, και η υποστήριξη που του παρέχεται θα εξαλειφθεί μαζί με όλα τα στοιχεία του στην περιοχή μας και δεν θα επιτραπεί κανένα τετελεσμένο γεγονός που παραβιάζει την εθνική μας ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων μας».

Αναφορικά με τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα, το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας σημείωσε πως «διαπιστώνεται ότι οι πρακτικές που αποσκοπούν στην καταστολή των φωνών που υψώνονται σε όλο τον κόσμο κατά του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τις σφαγές στη Γάζα αγνοώντας τις ευθύνες του που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, να θέσει τέρμα στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αποκαλύπτουν για άλλη μια φορά την ανειλικρίνεια των κύκλων που ισχυρίζονται ότι υπερασπίζονται το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και την ελευθερία της έκφρασης. Από την άλλη πλευρά, αναφέρεται ότι είναι κρίσιμο να αυξηθεί ο αριθμός των χωρών που αναγνωρίζουν το Κράτος της Παλαιστίνης, όντας στη σωστή πλευρά της Ιστορίας και να αυξηθούν οι προσπάθειες για να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης οι υπεύθυνοι για τη σφαγή».

Επίσης, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου «συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος επιδεινώνει μέρα με τη μέρα την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία, και αξιολογήθηκαν οι δυνατότητες για την εγκαθίδρυση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης το συντομότερο δυνατό, ενώ τονίστηκε η σημασία της συνέχισης των προσπαθειών για την ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα από κοινού με τις παράκτιες χώρες».

Στην ανακοίνωση του τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας γίνεται αναφορά και στις εξελίξεις στον Καύκασο και συγκεκριμένα στις σχέσεις του Αζερμπαϊτζάν με την Αρμενία: «Επιβεβαιώνεται η ελπίδα μας ότι οι θετικές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας θα καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία και η υποστήριξή μας σε όλες τις προσπάθειες που με καλή πίστη αποσκοπούν στην εγκαθίδρυση μιας διαρκούς ειρήνης».

Τέλος, στην ανακοίνωση «επισημαίνεται ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες που μπορούν να επιτρέψουν μια νέα φάση στην ιστορία της ανθρωπότητας». Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται, «οι δυνατότητες στον τομέα αυτό θα φέρουν μαζί τους μια σειρά από προκλήσεις και νέες απειλές στον κυβερνοχώρο» και «επισημαίνεται η σημασία και η προτεραιότητα της Τουρκίας να προετοιμαστεί για τις επιστημονικές, στρατιωτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της προόδου στην τεχνητή νοημοσύνη και να αναπτύξει προηγμένες ικανότητες στον τομέα αυτό».

Πηγή: skai.gr

