Συνελήφθη 39χρονος για ανθρωποκτονία στο Ηράκλειο Κρήτης

Συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, 39χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας Ηρακλείου, για ανθρωποκτονία 69χρονου που είχε διαπραχθεί στις 13.11.2007 στο Καστέλλι του δήμου Μινώα Πεδιάδας Ηρακλείου.
Σύμφωνα με την αστυνομια, στο πλαίσιο της εξειδικευμένης αστυνομικής έρευνας, ταυτοποιήθηκε άγνωστο δακτυλικό αποτύπωμα από τον τόπο του εγκλήματος. Η ταυτοποίησή του, πραγματοποιήθηκε κατόπιν δακτυλοσκόπησης του δράστη σε υπόθεσή στην οποία ήταν κατηγορούμενος για αδικήματα περί ενδοοικογενειακής βίας.
Η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.
