Η λέξη «τραγικό» δεν μπορεί καν να περιγράψει την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που προκάλεσε πυρκαγιά σε έναν καταυλισμό σκηνών στη Ράφα της Λωρίδας της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 45 Παλαιστίνιοι, δήλωσε απόψε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις.

Το σχόλιο αυτό έγινε ενώ η Χάρις απαντούσε στην ερώτηση ενός δημοσιογράφου, μετά τον ισραηλινό βομβαρδισμό στον καταυλισμό την Κυριακή και σε μια ζώνη εκκένωσης, στη δυτική Ράφα, όπου σκοτώθηκαν σήμερα 21 άνθρωποι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες υγείας του παλαιστινιακού θύλακα. Τα γεγονότα αυτά αποτελούν μια ακόμη δοκιμασία για την υπόσχεση του προέδρου Τζο Μπάιντεν να μην δώσει όπλα στον σύμμαχό των ΗΠΑ εάν προχωρούσε σε μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας που θα έθετε τους εκτοπισμένους σε κίνδυνο στη Ράφα.

Η Χάρις, που έκανε αυτή τη δήλωση σε μια τελετή στην Ουάσινγκτον, δεν απάντησε σε μια επόμενη ερώτηση για το αν οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Ράφα συνιστούν παραβίαση της «κόκκινης γραμμής» που έχουν θέσει οι ΗΠΑ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε σήμερα τη «βαθύτατη θλίψη του» για τους Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν την Κυριακή στη Ράφα, σημειώνοντας ότι αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας του ισραηλινού στρατού, με την ελπίδα ότι η έρευνα αυτή θα γίνει «γρήγορα και με διαφάνεια».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον θα εξακολουθήσει να επισημαίνει στο Ισραήλ ότι είναι υποχρέωσή του να συμμορφώνεται πλήρως με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να ελαχιστοποιεί τις συνέπειες των επιχειρήσεών του για τους αμάχους και να αυξήσει στο μέγιστο τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς εκείνους που την έχουν ανάγκη.

Πηγή: skai.gr

