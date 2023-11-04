Οι εισηγήσεις για τον τρόπο που θα γίνουν οι ευρωεκλογές

Του Αντώνη Αντζολέτου

Έχει ήδη αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση στα κομματικά επιτελεία για τις ευρωεκλογές που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ευρώπη από τις 6-9 Ιουνίου του 2024.

Θα έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τις εθνικές κάλπες και αναμένεται να είναι το πρώτο σοβαρό crash test για όλες τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις.

Καταρχάς η κυβέρνηση θα κληθεί να αποδείξει πως εξακολουθεί να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο χώρο του κέντρου. Για το σύνολο της αντιπολίτευσης τα πράγματα είναι ιδιαιτέρως δύσκολα με βάση τη μεγάλη «ψαλίδα» που τη χωρίζει από τη Νέα Δημοκρατία, όπως έδειξαν οι δημοσκοπήσεις την εβδομάδα που πέρασε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί να παραμείνει ο βασικός πόλος της κεντροαριστεράς και να ανακόψει την καθοδική του πορεία, ενώ στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν την ευκαιρία να ξαναδημιουργήσουν το παλαιό δίπολο με τη γαλάζια παράταξη. Στο ΚΚΕ εκτιμούν πως από τα αριστερά κόμματα μπορούν να δυναμώσουν ακόμα πιο πολύ. Και για την ακροδεξιά πολυκατοικία, όμως οι ευρωκάλπες θα αποτελέσουν ένα «ξεκαθάρισμα».

Όλοι περιμένουν πλέον από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώσει τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθούν. Αφού μελετήσει τις σχετικές εισηγήσεις αυτό μπορεί να γίνει πριν τα Χριστούγεννα. Ο ίδιος έχει δεσμευθεί πως θα γίνουν με σταυρό, συνεπώς οι αρχικές σκέψεις για επαναφορά της λίστας έχουν «καεί».

Θα κατατμηθεί η χώρα σε περιφέρειες ή τελικά θα διατηρηθεί το σημερινό σύστημα με το ενιαίο ψηφοδέλτιο πανελλαδικά; Για την πρώτη περίπτωση απαιτείται ειδική μελέτη, καθώς οι έδρες θα κατανεμηθούν ανάλογα με τον πληθυσμό. Δεν έχει υπάρξει έως τώρα κάποια παρέμβαση για το αν υφίσταται συνταγματικό ζήτημα από το γεγονός ότι οι ευρωβουλευτές εκπροσωπούν το σύνολο της περιφέρειας και όχι μόνο την Κρήτη ή την Πελοπόννησο που θα εκλέξει κάποιους ευρωβουλευτές αν υπάρξει διαχωρισμός.

Σίγουρα η κατανομή των εδρών θα επηρεάσει τη δύναμη που θα καταγράψει το κάθε κόμμα. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση σε τοπικό επίπεδο αναμένεται να υπάρξει κινητοποίηση, καθώς σε πολύ μεγάλο βαθμό οι εκλογές θα θυμίσουν τις περιφερειακές που πρόσφατα ολοκληρώθηκαν.

Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που παραμείνει σε ισχύ το σημερινό σύστημα. Απλώς για άλλη μια φορά το «star system» θα επικρατήσει «εξαφανίζοντας» ή δίνοντας μικρές δυνατότητες σε ικανούς υποψήφιους με πλούσιο βιογραφικό που έχουν ασχοληθεί με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα να εκλεγούν. Αυτή ήταν εξαρχής η μεγάλη ένσταση πολλών κυβερνητικών στελεχών, αλλά και της αντιπολίτευσης.

Είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς τι «βολεύει» το κάθε κόμμα αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις ευρωεκλογές και τους 21 που θα πάρουν το εισιτήριο για τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Η Νέα Δημοκρατία «ταλαιπωρήθηκε» πολύ από τους «αντάρτες» στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές κάλπες και είναι πολύ πιθανόν να προκληθούν ανάλογες συσπειρώσεις αν υπάρξει κατάτμηση περιφερειών.

«Δύσκολες στιγμές» πέρασαν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ. Ενώ είναι γεγονός πως μόνο με τη λίστα ο κάθε αρχηγός μπορεί να ελέγξει ποια θα είναι η ευρωομάδα του. Συγκρούσεις υπήρξαν αρκετές την πενταετία που ολοκληρώνεται.Το μόνο σίγουρο είναι πως όλες οι δυνάμεις θα επιχειρήσουν να κάνουν ένα σημαντικό «λίφτινγκ» στα ψηφοδέλτια τους.

