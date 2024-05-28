Μακρόν και Σολτς ζητούν τη δημιουργία ευρωπαϊκού αποταμιευτικού προϊόντος

Η Γαλλία και η Γερμανία θέλουν να δημιουργήσουν ένα "ευρωπαϊκό αποταμιευτικό προϊόν" ώστε να αντλήσουν ιδιωτικά κεφάλαια για την ανάπτυξη, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

"Αποφασίσαμε από κοινού να ζητήσουμε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού αποταμιευτικού προϊόντος", δήλωσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Γερμανία με τον καγκελάριο 'Ολαφ Σολτς, εκφράζοντας λύπη που λόγω έλλειψης επαρκών μέσων σήμερα, εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ "φεύγουν από το ευρωπαϊκό έδαφος για επενδύσεις" στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποφέρει από τον κατακερματισμό των κεφαλαιαγορών της, που είναι μοιρασμένες μεταξύ των διαφόρων χωρών μελών.

Η Ένωση συζητά προτάσεις εδώ και χρόνια για να επωφεληθεί από ανάλογα αποτελέσματα συγκρίσιμα με την αμερικανική αγορά. Ωστόσο αυτές οι συζητήσεις προσκρούουν σε διαφορετικά συμφέροντα εντός των "27".

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ είχε ήδη προτείνει την ιδέα, τον Φεβρουάριο, ενός "ευρωπαϊκού αποταμιευτικού προϊόντος" με τα κράτη της ΕΕ που το ήθελαν.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές, ο 'Ολαφ Σολτς και ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να συζητήσουν απόψε, κοντά στο Βερολίνο, έναν γαλλογερμανικό οδικό χάρτη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ έναντι του ανταγωνισμού από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συγκεκριμένα, θέλουν αποφασιστική πρόοδο στην Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU), ένα "σούπερ μάρκετ χρηματοδότησης" που προσπαθεί να δημιουργηθεί εδώ και χρόνια στους κόλπους της ΕΕ. Παρίσι και Βερολίνο δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει σε όλους τους όρους αυτού του προγράμματος.

"Για να κινητοποιήσουμε τις απαραίτητες επενδύσεις, πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά το θέμα μιας πραγματικά ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς, δομημένης γύρω από μια τραπεζική ένωση και μια ένωση κεφαλαιαγορών", έγραψαν οι δύο ηγέτες σε κοινό άρθρο τους τη Δευτέρα στην εφημερίδα Financial Times, αποδοκιμάζοντας το γεγονός ότι "πάρα πολλές εταιρίες στρέφονται προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

