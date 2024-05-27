Σε σοβαρή κατάσταση μετά από δάγκωμα οχιάς νοσηλεύεται από την περασμένη Πέμπτη στο Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας» της Πάτρας 50χρονος από χωριό του Δήμου Ερυμάνθου.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο, του χορηγήθηκε αντιοφικός ιός, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του flamis.gr αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα από το δηλητήριο του φιδιού.

Οι γιατροί από την πρώτη στιγμή κάνουν ότι μπορούν, περιμένοντας την αντίδρασή του στην θεραπευτική αγωγή. Προφανώς το δηλητήριο της οχιάς απεδείχθη ιδιαίτερα τοξικό για τον οργανισμό του και για αυτό παρουσίασε επιπλοκές που επιβάρυναν την κατάστασή του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την πρώτη ημέρα υπέστη και αιμορραγικό σοκ. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στην «Πολιτεία» οι γιατροί του, από το Σάββατο εμφανίζει καλύτερη εικόνα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.