Χάθηκαν προσκυνητές στο Βόλο– Επιχείρηση εντοπισμού τους

Τρεις προσκυνητές που ακολουθούσαν το κατέβασμα της εικόνας του Αγ Γεράσιμου από το μοναστήρι στη Μακρινίτσα στο Φυτοκο από το μονοπάτι στο βουνό και λόγω προβλήματος υγείας μιας κυρίας έμειναν πίσω μαζί και δύο νεαροί για να τη βοηθήσουν.

«Κλήθηκα το βράδυ στις 21.00 για την ανεύρεση τους με το διασωστικό της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων στο δρόμο για λαγωνικά. Ευτυχώς τους βρήκα καλά και τους κατέβασα κάτω στη πόλη με ασφάλεια Βοήθεια τους», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΔ Μαγνησίας Βασίλης Ηλιόπουλος.

