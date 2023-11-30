Έξι χρόνια μετά την επεισοδιακή επίσκεψη ο Ερντογάν και πάλι στην Αθήνα

Του Αντώνη Αντζολέτου

Για το ραντεβού της 7ης Δεκεμβρίου μεγάλες προσδοκίες δεν υπάρχουν. Την επόμενη Πέμπτη θα κλείνουν έξι χρόνια από την επεισοδιακή επίσκεψη του 2017 όταν ο Τούρκος πρόεδρος είχε έρθει στην Αθήνα αποφασισμένος, σε μια περίοδο στην οποία ήταν ανοιχτά πολλά ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή, να βάλει όσο πιο επιτακτικά γινόταν τις δικές του αξιώσεις. Το ήρεμο κλίμα που έχει εμπεδωθεί από τους φονικούς σεισμούς στην Αττάλεια και μετά δεν προοικονομεί πως θα «ξεσπαθώσει» και πάλι κατά της ελληνικής πλευράς. Οι χθεσινές του τοποθετήσεις, άλλωστε ήταν σε πολύ καλό κλίμα. Παραβιάσεις στον αέρα δεν υπάρχουν και πολύ περισσότερο στη θάλασσα. Δεν θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί δεν πρόκειται για επίσημη επίσκεψη και δεν θα διανυκτερεύσει στην Αθήνα. Κανείς δεν ξεχνά τις δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον του Προκόπη Παυλόπουλου, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου για τη Συνθήκη της Λωζάννης και για τη μειονότητα της Θράκης.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις, καθώς η παρουσία του Τούρκου προέδρου στο Βερολίνο μόνο σε «ήρεμα νερά» δεν κινήθηκε. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του ο Ερντογάν διανύει την τελευταία του θητεία και σίγουρα επιθυμεί να αφήσει ένα πολύ δυνατό αποτύπωμα. Και αν στο πίσω μέρος του μυαλού του είναι να μην τα παρατήσει ακόμα χειρότερα. Οι κοινές δηλώσεις που είχε με τον Όλαφ Σολτς υπενθύμισαν στους πιο αισιόδοξους διπλωματικούς κύκλους πως παραμένει απρόβλεπτος. Θέλει συνεχώς να προτάσσει τον ρόλο του προστάτη του μουσουλμανικού κόσμου, εν προκειμένω των Παλαιστινίων. Εδώ είναι η μεγάλη διαφορά των δυο χωρών αυτή την περίοδο, καθώς η Άγκυρα υπερασπίζεται τη Χαμάς εξαπολύοντας συνεχώς επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Ασφαλώς η επίσκεψη του στην Ελλάδα δεν έχει πολλές ομοιότητες με αυτή της Γερμανίας. Στο Βερολίνο ο ηγέτης της Τουρκίας είχε έναν λόγο παραπάνω να δείξει τη δυσαρέσκειά του εξαιτίας των Eurofighter. Η κοινοπραξία (Γερμανία, Μ.Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία) που τα κατασκευάζει δύσκολα θα δώσει το πράσινο φως για να τα αποκτήσει. Ο αποκλεισμός από το F-35 και η αγωνία για τα F-16 που παρατείνεται προκαλούν εκνευρισμό που δεν κρύβεται.

Θα πάει στη Θράκη; Είναι ένα ερώτημα που πάντα απασχολεί όταν ο Τούρκος πρόεδρος έρχεται στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί κάποιο τέτοιο αίτημα. Η αναφορά του πάντως σε «τουρκική μειονότητα» η οποιοδήποτε προκλητητικό υπονοούμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, που θα είναι μεταξύ των υπουργών που θα τον συνοδεύει, δείχνουν πως όλα είναι πιθανά. Τα άλλο σημαντικό ζήτημα που θα έχει η ατζέντα – και είναι ιδιαιτέρως επίκαιρο λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή - θα είναι το μεταναστευτικό το οποίο ο Τούρκος πρόεδρος εργαλειοποιεί όποτε κρίνει σκόπιμο.

Σε γενικές γραμμές το Ανώτατο Συμβούλιο συνεργασίας θα επιδιωχθεί να σηματοδοτήσει την αμοιβαία βούληση για συνεργασία προς όφελος των δυο χωρών. Η παράταση της ηρεμίας σε στρατιωτικό επίπεδο θα είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος από τη συνάντηση. Πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου του οδικού χάρτη των επαφών που είχε συμφωνηθεί ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών των δυο χωρών. Σημαντικό σε κάθε περίπτωση είναι να συνεχιστούν οι πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των δυο υφυπουργών Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και Μπουράκ Ακσαπάρ.

Πηγή: skai.gr

