Ευρωεκλογές: Σε ενιαίο ψηφοδέλτιο προσανατολίζεται ο Μητσοτάκης

Με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο αναμένεται να γίνουν οι ευρωεκλογές δηλαδή με ενιαίο ψηφοδέλτιο σε όλη την επικράτεια. Σε αυτό συγκλίνουν όλες οι τπληροφορίες ότι προσανατολίζεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης παρότι από την ΔΕΘ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για αλλαγές «φωτογραφίζοντας» μια κατάτμηση των περιφερειών. Όλα τα σενάρια τέθηκαν προς επεξεργασία από το Μέγαρο Μαξίμου με επικρατέστερο αυτό για τις 5 περιφέρειες κρίθηκε ότι αυτό ενείχε 2 κινδύνους. Να κυριαρχήσουν έναντι της καταλληλόλητας των υποψηφίων τοπικά χαρακτηριστικά όπως στις αυτοδιοικητικές εκλογές και δεύτερον να προκύψουν νομικές εμπλοκές καθώς οι Ευρωβουλευτές εκπροσωπούν όλη την χώρα και όχι μια περιφέρεια.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.

