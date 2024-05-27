Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλυγουντ ο αιφνίδιος και άδικος χαμός του Τζόννυ Ουάκτορ (Johnny Wactor), του 37χρονου ηθοποιού του General Hospital.

Johnny Wactor, a ‘General Hospital’ actor, has died. He was 37. A law enforcement source says three suspects were trying to steal the catalytic converter from Wactor’s vehicle. When he confronted them, the suspects shot him and fled the scene. Wactor was taken to a local… pic.twitter.com/UJQ86UeK4S May 26, 2024

Σύμφωνα με τη μητέρα του άτυχου σταρ, ο Wactor σκοτώθηκε στο Λος Άντζελες τα ξημερώματα του Σαββάτου αφού προσπάθησε να σταματήσει τρεις άνδρες που επιχείρησαν να κλέψουν έναν καταλυτικό μετατροπέα από το αυτοκίνητό του.

Οι ληστές τον πυροβόλησαν και ο ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο ηθοποιός είχε γίνει παγκοσμίως γνωστός από τον ρόλο του στο General Hospital ως Brando Corbin. Οι συντελεστές της σαπουνόπερας και οι συνάδελφοί του απέτισε φόρο τιμής στον Johnny με μια ανάρτηση στο Instagram.

«Όλη η οικογένεια του General Hospital είναι συντετριμμένη στο άκουσμα του πρόωρου θανάτου του Johnny Wactor“, αναφερόταν στην ανάρτηση. “Ήταν πραγματικά μοναδικός στο είδος του και ήταν ευχαρίστηση να δουλεύεις μαζί του κάθε μέρα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι στους αγαπημένους του κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης στιγμής”.

