Ζελένσκι: H διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να εμφανίσει σημάδια κόπωσης

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε σήμερα ότι η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να εμφανίσει σημάδια κόπωσης σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της Ουκρανίας στον αγώνα που δίνει απέναντι στους ρώσους εισβολείς.

«Είναι πολύ σημαντικό για τους Ουκρανούς να μην κουραστεί ο κόσμος» από αυτόν τον πόλεμο που συνεχίζεται εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια στο κατώφλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου στη Λισαβόνα.

«Ειδάλλως, δεν θα υπάρξει δικαιοσύνη… Ειδάλλως, ο κόσμος θα αλλάξει από ανθρώπους όπως ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν», συμπλήρωσε.

Παραδέχθηκε πως δεν είναι εύκολο, υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα προσπαθεί με εκστρατείες παραπληροφόρησης να υπονομεύσει τη διεθνή υποστήριξη προς το Κίεβο και κάλεσε τον κόσμο «να μην πιστεύει τα ψέματα που διαδίδει η Ρωσία».

Νωρίτερα σήμερα, κατά την ολιγόωρη επίσκεψή του στις Βρυξέλλες, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου ότι καταβάλει προσπάθειες «προκειμένου να αποτύχει» η σύνοδος κορυφής για την ειρήνη (στην Ουκρανία) που θα φιλοξενηθεί στην Ελβετία και στην οποία η Ρωσία δεν είναι προσκεκλημένη.

«Ο Πούτιν φοβάται πολύ τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη. Επεδίωξε να ναυαγήσει αυτή η σύνοδος και εξακολουθεί να το κάνει», κατήγγειλε ο ουκρανός πρόεδρος, απορρίπτοντας την πρόταση Κίνας και Βραζιλίας να προσκληθεί η Ρωσία σε αυτήν τη σύνοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

