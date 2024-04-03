Συνάντηση Χριστοδουλίδη - Φον ντερ Λάιεν στην Αθήνα την Κυριακή για το Μεταναστευτικό

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα έχει την Κυριακή στην Αθήνα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, με την οποία αναμένεται να έχουν κρίσιμες συνομιλίες αναφορικά με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών δια θαλάσσης από τις ακτές του Λιβάνου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κ. φον ντε Λάιεν θα βρίσκεται στην Ελλάδα προκειμένου να παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης έκανε λόγο σήμερα για «σοβαρή κρίση στο Μεταναστευτικό» ενώ τόνισε ότι έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές για το ζήτημα τόσο με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου όσο και με την αρμόδια για το ζήτημα των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ επίτροπο, Ίλβα Γιόχανσον.

«Ζητήσαμε συγκεκριμένα πράγματα από την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Λίβανος είναι χώρα που η Ε.Ε. ενισχύει οικονομικά τόσο για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, όσο και για τη διαχείριση των εσωτερικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Αναμένουμε από την ΕΕ να λάβει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ συμφωνήθηκαν και κάποιες ενέργειες με την πρόεδρο της Επιτροπής και την αρμόδια επίτροπο τις επόμενες των ημερών», ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.



Πηγή: skai.gr

