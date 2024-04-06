«Ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη σημαίνει ισχυρή Νέα Δημοκρατία στις Ευρωεκλογές. Στις επικείμενες Ευρωεκλογές δεν πρέπει να σταλεί το λάθος μήνυμα ότι μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο πολιτικής κρίσης θα ήταν πολιτική και οικονομική οπισθοδρόμησης» υπογράμμισε στην ομιλία του στο 15ο Προγραμματικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και Αντιπρόεδρος της ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης.

«Ξέρω καλά ότι αρκετοί συμπολίτες μας θεωρούν τις Ευρωεκλογές ως μία ευκαιρία να στείλουν ένα μήνυμα, να χτυπήσουν καμπανάκι, τους διαβεβαιώνω πως δεν χρειάζεται καμπανάκι για να καταλάβουμε τα λάθη μας, δεν είμαστε αλαζόνες. Όλα όσα πετύχαμε δεν ήταν αυτονόητα, τα επόμενα χρόνια θα πάμε καλύτερα, με δύο, όμως, προϋποθέσεις: πρώτον το σωστό μείγμα οικονομικής πολιτικής και δεύτερον να υπάρχει πολιτική σταθερότητα» τόνισε ο υπουργός Οικονομικών.

«Ως παράταξη πήραμε δύσκολες αποφάσεις για να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρώπη την προηγούμενη 10ετία, διαχρονικά έχουμε κάνει και λάθη, περάσαμε και πέτρινες εποχές με αλλεπάλληλες εκλογικές ήττες, δίναμε όμως τις σωστές μάχες, ήμασταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, δεν είναι κλισέ, είναι η πολιτική υπογραφή της παράταξης μας», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης επιμένοντας ότι η Ελλάδα από μαύρο πρόβατο, που υπήρξε λίγα χρόνια πριν θεωρείται πλέον διεθνές success story.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

