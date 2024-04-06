«Εμείς είμαστε το κόμμα των μεγάλων κοινωνικών πλειοψηφιών, το κόμμα των πολλών, διαφυλάττουμε το φιλολαϊκό και τον κοινωνικό χαρακτήρα της παράταξης μας ως κόρη οφθαλμού. Διευρυνόμαστε, δε μεταλλασσόμαστε, το μπλε είναι μπλε, δεν ξεθωριάζει» υπογράμμισε στην ομιλία του στο 15ο Προγραμματικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας επέμεινε ότι η ΝΔ είναι το κόμμα των μεταρρυθμίσεων, «είμαστε το κόμμα, που στέκεται πάντα δίπλα στους αδύναμους, στους χαμηλοσυνταξιούχους, στους ανέργους, αυτούς τους οποίους η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ενισχύει». Ο Νίκος Δένδιας υπενθύμισε ότι επί Υπουργίας του και κυβερνητικής θητείας του Αντώνη Σαμάρα εξοβέλισε το νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής από το Κοινοβούλιο και την πολιτική ζωή του τόπου, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά το 1947 μεγάλωσε με τις ιστορικές συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο, αλλά και με τη στρατηγική αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ. «Καταστήσαμε σαφείς τις κόκκινες γραμμές και υπερασπιστήκαμε τα εθνικά συμφέροντα μας έναντι των απειλών, είπαμε τα πράγματα με το όνομα τους τόσο εκτός όσο και εντός Ελλάδος», είπε ο κ. Δένδιας.

Εν όψει των Ευρωεκλογών ο υπουργός 'Αμυνας τόνισε ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. «Η Ελλάδα δεν είναι εισπρακτική εταιρεία ευρωπαϊκών κονδυλίων, είμαστε συμμέτοχοι και συνοδοιπόροι στο πιο περήφανο πολιτικό εγχείρημα, έχουμε υποχρέωση να διαφυλάξουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα από τις επελαύνουσες δυνάμεις του λαϊκισμού με μπροσταρή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό του καθαρού ευρωπαϊκού λόγου», σημείωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός 'Αμυνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.