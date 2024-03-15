Το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» επισκέφτηκε το πρωί της Παρασκευής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος αναβάθμισης δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

«Βήμα-βήμα χτίζουμε το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο έχουμε οραματιστεί και το οποίο αξίζουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Εδώ σήμερα, σε αυτό το εμβληματικό αντικαρκινικό νοσοκομείο, βλέπουμε μια μικρή πτυχή ενός πολύ μεγάλου κατασκευαστικού έργου, το οποίο εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Ογδόντα νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλάζουν την όψη των υποδομών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην πατρίδα μας.

Θέλω να επαναλάβω ότι το έργο το οποίο βλέπετε εδώ να εξελίσσεται, όπως και πάρα πολλά άλλα αντίστοιχα έργα, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία η κυβέρνησή μας εξασφάλισε μετά τον Covid για να στηρίξουμε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την αναβάθμιση κρίσιμων κοινωνικών υποδομών.

Και το λέω αυτό διότι βρισκόμαστε τρεις μήνες πριν από τις ευρωεκλογές και προφανώς το βασικό ζητούμενο και σε αυτή την κάλπη η οποία έρχεται είναι ποια θα είναι εκείνη η πολιτική δύναμη η οποία θα μπορεί να διεκδικεί προς όφελος των Ελλήνων πολιτών αυτά που τους αξίζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέλω να τονίσω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μία μόνο πηγή χρηματοδότησης για τις σημαντικές παρεμβάσεις που κάνουμε στην υγεία. Υπάρχουν κι άλλες παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2021-2027, όπως παραδείγματος χάρη η ενεργειακή αναβάθμιση αυτού του νοσοκομείου.

Αλλά θέλω επίσης να τονίσω ότι οι παρεμβάσεις μας δεν περιορίζονται μόνο στην αναβάθμιση των υποδομών. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, στις σημαντικές προσλήψεις και στην ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό.

Αλλά και στις προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες κι αυτές χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, το Πρόγραμμα “Δοξιάδης”, το οποίο θα έχει ως σκοπό να εντοπίζουμε ασθένειες πολύ πριν χρειάζονται οι ασθενείς να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία όπως το “Μεταξά”. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ειδικά στον καρκίνο η έγκαιρη διάγνωση είναι αυτή η οποία σώζει τελικά ζωές και γι’ αυτό και υπηρετούμε αυτή τη συνεκτική πολιτική με πολύ μεγάλη συνέπεια.

Θα επαναλάβω, τέλος, ακόμα μια φορά, ότι η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η στήριξη της υγείας συνολικά στη χώρα μας αποτελούσε μία από τις κύριες προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησής μας. Με πολύ μεγάλη συστηματικότητα και παρά τις δυσκολίες που μπορεί να συναντούμε, υλοποιούμε αυτή τη δέσμευση.

Στηριζόμαστε σε όλο το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θέλω για ακόμα μία φορά -το κάνω κάθε φορά που επισκέπτομαι οποιαδήποτε δομή υγείας- να τους ευχαριστήσω, την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, για όλη την πλάτη την οποία έβαλαν τη δύσκολη εποχή του Covid. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Και νομίζω ότι και οι ίδιες και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι, στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, η κυβέρνηση αυτή θα εξακολουθεί να στηρίζει τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές μας, το προσωπικό μας, όπως παραδείγματος χάρη ήδη κάναμε με την αύξηση των επιδομάτων που δίνουμε για τις εφημερίες».

Στο πλαίσιο των εργασιών στο «Μεταξά» θα γίνει καθολική ανακαίνιση του έκτου και του έβδομου ορόφου, αλλά και του επιπέδου -1, όπου χωροθετείται η Μονάδα Ακτινοθεραπειών. Μεταξύ άλλων, θα ανακατασκευαστούν ή θα αντικατασταθούν δάπεδα, η υποδομή των θαλάμων ασθενών, λουτρά, κουζίνες, ο φωτισμός, συστήματα πυρασφάλειας και κλήσης νοσηλευτών και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.



Από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενός νέου Εθνικού Συστήματος Υγείας, που εκτείνεται στη μεγαλύτερη κτιριακή αναβάθμιση, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, των νοσοκομείων της χώρας και των περισσότερων κέντρων υγείας, την αγορά καινούργιου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, πάλι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων νοσοκομείων μέσω του ΕΣΠΑ και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων αλλά και πολλών χιλιάδων προσλήψεων προσωπικού που θα δώσει στον ελληνικό λαό ένα καινούργιο και πολύ καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστούμε πολύ τον Πρωθυπουργό».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε: «Ένα από τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι η ανακαίνιση 80 νοσοκομείων και 156 κέντρων υγείας. Σήμερα, εδώ στο “Μεταξά”, παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της ανακαίνισης, η οποία θα συμπληρωθεί και με μία ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Συνεχίζουμε προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους συμπολίτες μας».

