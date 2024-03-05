Ιωάννα Μάνδρου

Εισαγγελική παρέμβαση προκλήθηκε από την Εισαγγελία της Αθήνας για τη διαρροή των στοιχείων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (emails) κατοίκων του εξωτερικού που έφθασαν στην κατοχή της ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου.

Η προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση διατάχθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνο και τα αδικήματα που διερευνώνται είναι παραβίαση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου. Την διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε ο εισαγγελέας Γεώργιος Νούλης.



Πηγή: skai.gr

