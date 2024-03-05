Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έρευνα από την Εισαγγελία για το πως έφθασαν στην ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου οι διευθύνσεις κατοίκων του εξωτερικού

Διατάχθηκε από την Εισαγγελία της Αθήνας - Τα αδικήματα και που στρέφεται η έρευνα.

Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου

Ιωάννα Μάνδρου

Εισαγγελική παρέμβαση προκλήθηκε από την Εισαγγελία της Αθήνας για τη διαρροή των στοιχείων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (emails) κατοίκων του εξωτερικού που έφθασαν στην κατοχή της ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου.

Η προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση διατάχθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνο και τα αδικήματα που διερευνώνται είναι παραβίαση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου. Την διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε ο εισαγγελέας Γεώργιος Νούλης.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark