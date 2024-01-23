O Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε σήμερα, σε Τηλεδιάσκεψη (VTC) της Ομάδας Επαφής για την Άμυνας στην Ουκρανία, η οποία οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, κ. Lloyd Austin. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Jens Stoltenberg, ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Rustem Umerov, Υπουργοί Άμυνας και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε επίσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Κατά την παρέμβαση του ο Έλληνας Υπουργός τόνισε την σταθερή θέση αρχής της Ελλάδας για τη στήριξη της Ουκρανίας και του δικαιώματός της να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας έναντι της ρωσικής εισβολής, η οποία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και υπονομεύει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε ακόμη στην αμυντική βοήθεια της χώρας μας στην Ουκρανία και επισήμανε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του ουκρανικού λαού, υπερασπίζοντας τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

