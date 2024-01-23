Δένδιας: Θα δούμε ξανά το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών για το Ναυτικό

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη, παρέστη σήμερα στην τελετή παράδοσης - παραλαβής καθηκόντων Αρχηγού Στόλου, μεταξύ του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Δημήτριου – Ελευθέριου Κατάρα ΠΝ και του Αντιναυάρχου Πολυχρόνη Κουλούρη ΠΝ.

Στην τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, παρέστη ο Βουλευτής, Νότης Μηταράκης. Από πλευράς στρατιωτικής ηγεσίας παρευρέθηκαν, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Ειδικά για τον Στόλο, είναι προφανές πως η προσαύξηση του Επιδόματος Ιδιαιτέρων Συνθηκών δια του Επιδόματος Αποστολής, δεν έχει εκπληρώσει τον σκοπό της.



Πρέπει λοιπόν να το δούμε πάλι και να φροντίσουμε ώστε αυτό το Επίδομα, ανάλογα ρυθμιζόμενο, να αποδώσει στα στελέχη του… pic.twitter.com/SEj8JXbmcg — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 23, 2024

Παρευρέθηκαν ακόμη, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Θεόδωρος Βάγιας, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, ο Υποναύαρχος Λ.Σ. Αντώνιος Μάζης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ, Ανώτατοι Αξιωματικοί, εν αποστρατεία στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, ο Υποναύαρχος ε.τ Πάνος Λασκαρίδης, τα μέλη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου, καθώς και λοιποί προσκεκλημένοι.

Κατά την επίδοση αναμνηστικού δώρου στον Αρχηγό ΓΕΝ και παραδίδοντα Αρχηγό Στόλου, στην τελετή που έγινε στη Φρεγάτα «Ύδρα», ο κ. Δένδιας ανέφερε:

«Κύριε Αρχηγέ, κατ’ αρχάς, ως είθισται, να σας επιδώσω τον θυρεό του Υπουργείου, αλλά θα μου επιτρέψετε, πέραν αυτού να πω δυο λόγια, τα οποία θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευκαιρία που λέγονται σε αυτήν την τελετή παράδοσης και παραλαβής της Αρχηγίας του Στόλου και μάλιστα επί της Φρεγάτας «Ύδρα».

Θα ήθελα να πω ότι το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό βασίζεται σε μια στέρεη ιστορική παράδοση, ότι ουδέποτε ηττήθηκε. Πάνω σε αυτή τη στέρεη παράδοση, όμως, πρέπει να χτίσουμε το αύριο του Πολεμικού Ναυτικού. Η «ατζέντα 2030» χρονικά υποδηλώνει το σημείο στο οποίο αυτό το αύριο πρέπει να είναι ευρύτερα ορατό και επιχειρησιακά έτοιμο. Αναφέρομαι κατ’ αρχάς, στα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Η άφιξη των Belharra - αναφέρθηκαν οι Αρχηγοί πριν στα καινούρια πλοία - είναι το νέο μεγάλο βήμα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Αλλά, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι το μόνο βήμα. Το Ναυτικό μας από την αγορά σύγχρονων σκαφών πρέπει να περάσει στον σχεδιασμό και στη συμπαραγωγή, αν όχι και στην παραγωγή σκαφών στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία. Πρέπει να προχωρήσουμε σε νέα σκάφη, σε νέες τεχνολογίες και μάλιστα, τολμώ να πω και σε σκάφη αυτόνομα κινούμενα στη θάλασσα ή κάτω από αυτήν. Όμως, αυτό το οποίο όλοι συνυπογράφουμε, είναι ότι ακόμα και το πιο τεχνολογικά προηγμένο μέσο είναι παντελώς αδιάφορο εάν δεν μπορεί να υποστηριχθεί από το ανθρώπινο δυναμικό, το μεγάλο, το πραγματικό μας όπλο και το σημείο υπεροχής μας. Και αυτό το ανθρώπινο δυναμικό που κινεί τον Στόλο μας απαιτεί από όλους εμάς την αναγνώριση της συνδρομής του στην υπεράσπιση της πατρίδας.

Η παρατήρηση δε αυτή αφορά το σύνολο των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Ειδικά όμως για τον Στόλο, μια και βρίσκομαι σήμερα εδώ στην «Ύδρα», θα ήθελα να πω ότι είναι προφανές στην ηγεσία του Υπουργείου ότι η προσαύξηση του Επιδόματος Ιδιαιτέρων Συνθηκών δια του Επιδόματος Αποστολής, δεν έχει εκπληρώσει τον σκοπό της. Πρέπει λοιπόν να το δούμε πάλι και να φροντίσουμε ώστε αυτό το Επίδομα, ανάλογα ρυθμιζόμενο, να αποδώσει στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού όχι αντίτιμο για την υπηρεσία που παρέχουν στην πατρίδα - ούτε το απαιτούν ούτε αυτός είναι ο τρόπος να το εκφράσουν- αλλά τη δίκαιη ευγνωμοσύνη της ελληνικής κοινωνίας και της πατρίδας απέναντι στη μεγάλη εκπλήρωση του εθνικού καθήκοντος και της εθνικής αποστολής.

Είμαι σίγουρος ότι η νέα ηγετική ομάδα των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό την ηγεσία του νέου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, με τον νέο Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον νέο Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, τον νέο Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και οι Διοικητές των υφιστάμενων σχηματισμών, θα εκπληρώσουν στο ακέραιο το καθήκον τους και το 2030 η Ελλάδα θα έχει κατορθώσει τον στόχο που οριοθετήσαμε, να έχει στη διάθεσή της τις δυνάμεις της νέας εποχής. Και πάλι συγχαρητήρια και σιδεροκέφαλοι».

