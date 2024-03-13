Ως μεγάλη εθνική απειλή χαρακτήρισε τη δημογραφική κάμψη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας την Τετάρτη στο East Macedonia & Thrace Forum ΙΙ στην Αλεξανδρούπολη. Ο Νίκος Δένδιας δήλωσε επίσης ότι θεωρεί ζήτημα εθνικής σημασίας που πρέπει να εξεταστεί τις αλλαγές που θα συμβούν τα επόμενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή, όπως η αποχώρηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από την ηγεσία της Τουρκίας το 2028.



«Η Θράκη, η Αλεξανδρούπολη, χρειάζονται κάθε ενίσχυση και απαιτείται κάθε προσπάθεια. Και η Αλεξανδρούπολη νομίζω ότι έχει αποδείξει τον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει. Ένας σημαντικός εμπορικός κόμβος, οικονομικός κόμβος, ενεργειακός κόμβος, αμυντικός κόμβος» τόνισε ο υπουργός Άμυνας.



«Θυμάμαι πάντα όταν για λογαριασμό της Κυβέρνησης Μητσοτάκης υπέγραψα την πρώτη αμυντική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ανέφερε την Αλεξανδρούπολη, το 2019. Αξίζει κανείς να διαβάσει το κείμενο. Η Ελλάδα έχει μία πολιτική, την οποία όταν ήμουν Υπουργός Εξωτερικών ονόμαζα πολιτική των έξι αλληλοτεμνόμενων κύκλων. Ευρώπη, κυρίως Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασσα, ο δεύτερος, Ηνωμένες Πολιτείες ο τρίτος, οι σχέσεις με τη Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή ο τέταρτος. Από εκεί και πέρα η Αφρικανική Ήπειρος, η Υποσαχάρια Αφρική και οι χώρες πέραν του ορίζοντα και η παρουσία της Ελλάδας ως 6ος κύκλος στους Διεθνείς Οργανισμούς. Από αυτούς τους έξι κύκλους οι τέσσερεις αλληλοτέμνονται εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, στην Αλεξανδρούπολη, γιατί πάντα η Μεσόγειος, τα Βαλκάνια, η Μαύρη Θάλασσα, ήταν ένας χώρος επικοινωνίας, ένας χώρος αλληλεξάρτησης, ένας χώρος προσέγγισης, αλλά και ένας χώρος συγκρούσεων. Και γέφυρα και χώρος συγκρούσεων. Και βεβαίως, τα ανατολικά Βαλκάνια επικοινωνούν με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο Θάλασσα μέσω της Θράκης και η Αλεξανδρούπολη απέχει λιγότερο από την Οδησσό από ό,τι η διαδρομή μέσα από τα Στενά του Βοσπόρου» σημείωσε.

«Και εμείς, η Ελλάδα, έχουμε τη δυνατότητα μέσα και από αυτήν την περιοχή να υλοποιήσουμε την πιο επιτυχημένη προσπάθειά μας για τη δημιουργία ενός χώρου σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης αλλά πάντα έχοντας υπόψη το αξιακό πλαίσιο στο οποίο και η ευρωπαϊκή μας οικογένεια αλλά και εμείς, η Ελλάδα, υπηρετούμε έναν αξιακό χώρο δημοκρατίας, προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερίας, Διεθνούς Δικαίου, Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, μίας αξιακής αντίληψης η οποία αντιπαρατίθεται κάθετα σε οποιονδήποτε αναθεωρητισμό» ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.



«Στα δυτικά Βαλκάνια έχουμε πολύ περισσότερη δουλειά να κάνουμε, βεβαίως πάντα μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου, δηλαδή και της προστασίας του κράτους δικαίου. Γιατί η ατζέντα της Θεσσαλονίκης τελικά υπηρετεί και το ελληνικό συμφέρον. Πάντα θελήσαμε και θέλουμε να λειτουργούμε ως γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας του βορρά με το νότο, με χώρες κάτω από τη Μεσόγειο, την Αίγυπτο, το Ισραήλ αλλά και ακόμα πιο πέρα, με τα κράτη στον Κόλπο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και άλλες χώρες».

Και επίσης, βεβαίως, εμείς οι Έλληνες έχουμε πλήρη αίσθηση της αστάθειας της υποσαχάριας Αφρικής ως πρόβλημα και για την ευρωπαϊκή ήπειρο. Και προσπαθούμε να αφυπνίσουμε την ευρωπαϊκή μας οικογένεια για αυτούς τους κινδύνους, πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας.

«Και λέω πάντα ότι οι δικές μας σχέσεις και συμμαχίες είναι σχέσεις ανοιχτές, δεν είναι σχέσεις κλειστές. Δεν δημιουργούμε συνασπισμούς εναντίον κάποιου. Δημιουργούμε πλαίσια στα οποία οποιοσδήποτε συνυπογράφει το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και το αξιακό πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου, είναι καλοδεχούμενος να συμμετάσχει» παρατήρησε ο κ. Δένδιας.

«Η οικονομική ανάπτυξη, όμως, είναι το απαραίτητο εργαλείο, για να προχωρήσουμε μπροστά. Και για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, πρέπει να υπάρχει διασυνδεσιμότητα, δεν μπορούν να δημιουργηθούν συνέργειες χωρίς αυτό. Ακριβώς γι’ αυτό, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον χάρτη του νέου σιδηροδρομικού εμπορευματικού διαδρόμου Βαλτικής Θάλασσας - Εύξεινου Πόντου και Αιγαίου Πελάγους. Η πρωτοβουλία των τριών θαλασσών Βαλτικής, Αδριατικής, Μαύρης Θάλασσας, με την Ελλάδα αποκτά μια τέταρτη θάλασσα, αποκτά το Αιγαίο και έτσι μπορούμε μετά την ένταξή μας ως πλήρες 13ο μέλος σε αυτήν την οικογένεια να αναπτύξουμε τις νέες οδούς επικοινωνίας».

«Επίσης, θα ήθελα να πω ότι βρισκόμαστε σε έναν χώρο που η σημασία του ως ενεργειακού κόμβου είναι προφανής. Με τη νέα μου ιδιότητα, του Υπουργού Άμυνας, πριν από μερικούς μήνες υπέγραψα μαζί με τον Υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας και την αναπληρώτρια Υπουργό Άμυνας της Ρουμανίας, το «Letter of Intent» για την επέκταση του αγωγού εφοδιασμού καυσίμων του ΝΑΤΟ προς τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Καταλαβαίνετε τι τεράστια σημασία έχει αυτό στην γεωπολιτική πραγματικότητα που ζούμε σήμερα και βεβαίως καταλαβαίνει κανείς πως πρέπει να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και των διαδρόμων ενέργειας, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και πόσο κεντρικό ρόλο θέλουμε να παίξει η πατρίδα μας σε αυτό, κατ’ αρχάς όσον αφορά το ενδιάμεσο καύσιμο, το φυσικό αέριο, αλλά και την ηλεκτρική ενέργεια» επισήμανε.

«Ως προς το φυσικό αέριο ο East Med, ο Transatlantic, ο Interconnector, o Greece-Bulgaria, είναι νομίζω πια ορολογία κοινή σε όλους μας και αφορά την περιοχή που βρισκόμαστε σήμερα. Αλλά και όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, η πατρίδα μας πρέπει να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα έργα υποθαλάσσιων ηλεκτρικών διασυνδέσεων Euro - Africa, Euro - Asia, είναι νομίζω απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσει η πατρίδα μας να υπηρετήσει αυτόν τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό».

«Βεβαίως, όλες αυτές οι υποδομές κυρίες και κύριοι, όλοι αυτοί οι αγωγοί, όλοι οι άξονες, όλη η διασυνδεσιμότητα, έχουν μία βασική προϋπόθεση στον 21ο αιώνα που ζούμε και αυτή είναι η δυνατότητα κανείς να τις υπερασπίσει, να τις προστατεύσει από κάθε μορφής απειλές, είτε συμβατικές, αλλά είτε - όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά πλέον - υβριδικές. Και αυτό καταλήγει στην απόλυτη πλέον αναγκαιότητα να έχουμε ισχυρές και σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις. Ένοπλες Δυνάμεις που να μπορούν να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα του ρόλου που ο 21ος αιώνας τους επιβάλλει. Και αυτό είναι που έχουμε ονομάσει στο Υπουργείο Άμυνας «Ατζέντα 2030». Μια Ατζέντα που θεωρούμε ότι θα ανταποκριθεί στις υπάρχουσες προκλήσεις, αλλά και στις προκλήσεις πέραν του ορίζοντα, με μία διαφορετική δομή και μία διαφορετική αντίληψη. Με ένα σύγχρονο μοντέλο θητείας, με ένα σύγχρονο μοντέλο εφεδρείας, με μια ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, ελπίζω και εδώ στη Θράκη, ώστε να σταματήσει η αντίληψη που εγώ αγοραία λέω «ψωνίζουμε από το ράφι»».

«Και να δημιουργήσουμε ένα αμυντικό οικοσύστημα το οποίο το ανθρώπινό μας κεφάλαιο, το ελληνικό ανθρώπινο κεφάλαιο, μπορεί κάλλιστα να υπηρετήσει. Το σχέδιο νόμου ήδη έχει περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα έρθει στη Βουλή τις επόμενες μέρες προς συζήτηση. Έχω την ελπίδα ότι θα έχει καθολική στήριξη. Είναι το παράθυρό μας σε μια νέα εποχή. Δημιουργεί ένα Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης και Καινοτομίας το οποίο θα συνδεθεί με την ήδη προσφάτως δημιουργηθείσα Διεύθυνση Καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, με τις υπό μεταρρύθμιση στρατιωτικές μας σχολές που θα μπορούν να κάνουν έρευνα και να δίνουν διδακτορικά. Θα διασυνδεθεί με το κοινό Σώμα Πληροφορικής που μόλις δημιουργήθηκε. Επίσης όμως, ακριβώς λόγω των καταστροφών, που θυμάστε πολύ καλά το περασμένο καλοκαίρι εδώ στη Θράκη προσαρμοζόμαστε και για αυτό».

«Δημιουργούμε ειδική Διεύθυνση αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, με ειδικά εξοπλισμένες μονάδες διπλής χρήσης. Μονάδες δηλαδή που μπορούν να βοηθήσουν την ελληνική κοινωνία να αντιμετωπίσει και τις προκλήσεις που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή. Και δεν σας κρύβω, να βοηθήσουμε και την ελληνική εξωτερική πολιτική εκπέμποντας ήπια ισχύ, δηλαδή βοηθώντας, με την τεχνογνωσία μας και τις δυνατότητες εκπομπής δυνάμεως για αυτή την περίπτωση, για τις περιβαλλοντικές καταστροφές, να προβληθεί η συγκεκριμένη δυνατότητα της χώρας μας» είπε ο Νίκος Δένδιας.

«Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, θέλω να καταλήξω με ένα ζήτημα που το θεωρώ εθνικής σημασίας. Θέλω να πω ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που πρέπει να λάβουμε - όπως σας είπα και πριν- υπόψη μας όχι μόνο τις σημερινές συνθήκες αμφισβήτησης της εύθραυστης γεωπολιτικής ισορροπίας, αλλά και μια σειρά από αλλαγές που θα συμβούν τα επόμενα χρόνια. Ήδη, εδώ και ελάχιστες μέρες, ο Πρόεδρος Ερντογάν ανακοίνωσε ότι το 2028 θα αποχωρήσει από την ηγεσία της Τουρκίας, δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή του. Το ερώτημα που καλούμαστε, λοιπόν, να συζητήσουμε είναι ποια θα είναι η Τουρκία μετά τον Πρόεδρο Ερντογάν. Ποιες θα είναι οι γεωπολιτικές επιλογές των διαδόχων του και ποια θα είναι η κατεύθυνση της μεγάλης και σημαντικής αυτής χώρας που βρίσκεται στα ανατολικά μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν χρειάζεται να σας πω ότι όταν ο Πρόεδρος Ερντογάν ανέλαβε Πρωθυπουργός τότε της Τουρκίας, η Τουρκία είχε λιγότερα από 500 θρησκευτικά σχολεία. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει περισσότερα από 5.500 θρησκευτικά σχολεία. Και εκτός από το μέλλον της γειτονικής μας χώρας, που δεν θέλω να σας κρύψω ότι για την Ελλάδα το καλύτερο είναι να υπάρχει μια δημοκρατική και ευημερούσα Τουρκία, δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη μας και το μέλλον στα δυτικά Βαλκάνια. Και αυτό θα καθορίσει την σταθερότητα στην περιοχή μας».

«Τι θα συμβεί στη Βόρεια Μακεδονία ειδικά μετά τις εκλογές; Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο Κόσοβο; Ποια θα είναι η κατάσταση στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη στις δεκαετίες που έρχονται; Και βέβαια δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τι συμβαίνει νότια από εμάς, στην Λωρίδα της Γάζας. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τι συμβαίνει στην αφρικανική ήπειρο. Θυμίζω ότι οι ακτές της αφρικανικής ηπείρου απέχουν από την Κρήτη λιγότερο από 20 λεπτά πτήσης. Είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι είναι στην Κρήτη η Αλεξανδρούπολη που βρισκόμαστε σήμερα».

«Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν όλες αυτές τις εν δυνάμει αλλαγές και προκλήσεις, σημείωσε ο υπουργός Άμυνας, απαιτούνται βασικές παράμετροι. Τις ονομάζω: Εθνική συνεννόηση, συνεργασία όλων, συναινέσεις, εθνικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της δημογραφικής κάμψης που συνιστά μια μεγάλη εθνική απειλή, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την εφαρμογή μιας αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής που να μοιράζει όμως δίκαια και το μέρισμα της ανάπτυξης».

«Και επίσης, το είπα πριν, η ραγδαία μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που κάνουμε στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όταν παρουσίασα στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοθέτημα για την καινοτομία».

«Ανήκω στην χορεία των αισιόδοξων. Πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει με αυτοπεποίθηση στον 21ο αιώνα, με προσήλωση, βεβαίως, στις αρχές της, στο Διεθνές Δίκαιο, στην δημοκρατία, στην ελευθερία, στο Διεθνές Δίκαιo της Θάλασσας. Να είναι πάντα ενεργή σε πρωτοβουλίες για την ειρήνη και τη σταθερότητα, πάντα παρούσα σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Μακριά, βεβαίως, από ιδεολογήματα, μακριά από απειλές, με απόλυτη αίσθηση του πέρατος της εποχής των δογμάτων και των αποστεωμένων αντιλήψεων που οδηγούν την ανθρωπότητα, τα κράτη και τους λαούς σε αδιέξοδα. Αλλά επίσης με απόλυτη, ήρεμη και σταθερή ετοιμότητα να προασπίσει την κυριαρχία της, τα κυριαρχικά της δικαιώματα, την ανεξαρτησία της και την αξιοπρέπειά της» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά τη συμμετοχή του στις σημερινές εργασίες του Forum, δήλωσε επίσης στα ΜΜΕ:

«Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην Αλεξανδρούπολη, στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γι’ αυτό το πολύ σημαντικό Forum, το οποίο εξετάζει τις αναπτυξιακές προοπτικές μιας πολύ σημαντικής περιοχής για την Ελλάδα. Μιας περιοχής που αποτελεί κατ’ αρχήν τα σύνορα της Ελλάδας προς ανατολάς, αλλά και τα σύνορα της Ελλάδας προς βορράν.



»Είμαι πολύ περήφανος γιατί παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζονται - πάντα η ζωή έτσι είναι – και παρά τις φυσικές καταστροφές, παρά τις προκλήσεις, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προχωρούν μπροστά. Και είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτή την Περιφέρεια την περιμένει ένα λαμπρό μέλλον».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.