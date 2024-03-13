Συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, στον Λευκό Οίκο, αναμένεται να έχει στις 4 Απριλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυβερνητικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι γίνονται συζητήσεις για τη συγκεκριμένη ημερονηνία, ενώ αναμένεται η επίσημη επιβεβαίωση από την Ουάσινγκτον.

Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στις ΗΠΑ και την Ουάσινγκτον προκειμένου να δώσει το «παρών» σε εκδήλωση του Λευκού Οίκου για την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης ο οποίος παραβρέθηκε στο συνέδριο «city hub events» που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη, η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο πιστοποιήθηκε στο περιθώριο του προγράμματος της εκδήλωσης.

Great to join Greece’s Ministers of Defense @NikosDendias, Development @KostasSkrekas, and Infrastructure @CStaikouras in opening the East Macedonia Thrace Forum today, underscoring the importance of Alexandroupolis as an energy and transportation hub. pic.twitter.com/8kJpuKEooA — George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) March 13, 2024

Η συζήτηση των δύο ηγετών αναμένεται να περιστραφεί γύρω από θέματα διμερών σχέσεων, με τα εξοπλιστικά και τη συνεργασία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ σε επίπεδο ενέργειας, να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα συζητηθεί και η πρόοδος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς και οι εξελίξεις στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον τον περασμένο Ιανουάριο, ωστόσο νόσησε από κορωνοϊό και η συνάντηση ματαιώθηκε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.