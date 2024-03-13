Στην πρώτη εμπλοκή της φρεγάτας Ύδρα που επιχειρεί στον κόλπο του Άντεν και την Ερυρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες», έκανε αναφορά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στην ομιλία του στη διάρκεια της επίσκεψης του στη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού στην Αλεξανδρούπολη.

«Λίγες μέρες πριν, δύο μέρες πριν για την ακρίβεια, μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και με τον Αρχηγό Ναυτικού ήμασταν στον Κόλπο του Άντεν με τη φρεγάτα μας ΥΔΡΑ. Νιώσαμε την περηφάνεια να βλέπουμε τη σημαία της πατρίδας μας στον ιστό της ΥΔΡΑ και όπως ξέρετε η ΥΔΡΑ σήμερα το πρωί στο πλαίσιο της αποστολής της ενεπλάκη στην αποτροπή επίθεσης drones κατά εμπορικού πλοίου. Είμαστε υπερήφανοι για τις επιχειρήσεις της πατρίδας μας που διεξάγονται για την προστασία του εθνικού συμφέροντος, του ρόλου της χώρας μας, αλλά και των συμφερόντων του καθενός Έλληνα και της καθεμιάς Ελληνίδας και της ελληνικής κοινωνίας» ανέφερε σχετικά.

Η ελληνική φρεγάτα «Ύδρα» είχε την πρώτη της εμπλοκή σήμερα Τετάρτη 13 Μαρτίου στον Κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο της επιχείρησης της EUNAVFOR ASPIDES.

Συγκεκριμένα, η φρεγάτα ΥΔΡΑ τις πρωινές ώρες την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 στον Κόλπο του Άντεν, παρέχοντας προστασία σε εμπορικό πλοίο, έβαλε με πυροβόλο εναντίον 2 Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (UAVs), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, τα οποία στη συνέχεια απομακρύνθηκαν.

Η φρεγάτα συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.

Υπενθυμίζεται ότι η φρεγάτα «ΥΔΡΑ» απέπλευσε από το Ναύσταθμο της Σαλαμίνας στις 26 Φεβρουαρίου, μετά την έγκριση του ΚΥΣΕΑ και στις 3 Μαρτίου 2024 αναπτύχθηκε στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και εντάχθηκε στην Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» (EUNAVFOR ASPIDES), η οποία έχει εντολή να προστατεύει τη ναυτιλία από επιθέσεις στη θάλασσα ή στον αέρα.

