Πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν προανήγγειλε την αποχώρησή του από την πολιτική αναφέροντας χαρακτηριστικά πως οι εκλογές του Μαρτίου θα είναι οι τελευταίες του.

Η δήλωση του Τούρκου προέδρου «δεν προκαλεί έκπληξη καθώς βάσει του Συντάγματος, ο Ερντογάν δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για μία ακόμη θητεία», παρατηρεί το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND). «Όμως οι παρατηρητές στην Άγκυρα είναι επιφυλακτικοί για το κατά πόσο ο πρόεδρος της Τουρκίας σκοπεύει πράγματι να αποχωρήσει».

Ερντογάν και Μπαϊρακτάρ (Α)

Ο Ερντογάν «κυβερνά με τρόπο αυταρχικό, και δεν πρόκειται να αφήσει στη διακριτική ευχέρεια του κόμματός του την επιλογή του διαδόχου του, αλλά θα τον διαλέξει ο ίδιος». Όπως επισημαίνει ακόμη το γερμανικό μέσο, επανειλημμένως προκύπτουν κατηγορίες για οικονομικές παραβάσεις του προέδρου Ερντογάν – όπως αυτές που ανέφερε προσφάτως ο Αλί Γεσίλντα. «Ο Ερντογάν πρέπει να φοβάται πως όταν χάσει την ποινική ασυλία που έχει ως πρόεδρος, οι κατηγορίες αυτές θα διερευνηθούν. Γι' αυτό και του είναι τόσο σημαντικό το ποιος θα τον διαδεχθεί».

Πιθανός διάδοχος φέρεται μεταξύ άλλων και ένας εκ των γαμπρών του Ερντογάν, ο Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, πρόεδρος της εταιρείας Baykar της αμυντικής βιομηχανίας, ένας άνθρωπος που «προσωποποιεί για πολλούς την ανέλιξη της Τουρκίας σε ένα high tech έθνος. Ο Μπαϊρακτάρ είναι δημοφιλής, μετρώντας τρία εκατομμύρια ακολούθους στο X», ενώ έχει και το απαραίτητο ισλαμικό υπόβαθρο, μιας και «ο πατέρας του ήταν έμπιστος του ισλαμιστή ηγέτη και μέντορα του Ερντογάν, Νετσμετίν Ερμπακάν». Εξάλλου, ο Μπαϊρακτάρ δεν φαίνεται να απορρίπτει το ενδεχόμενο να εμπλακεί στην τουρκική πολιτική.

«Μέχρι το 2028 όμως μπορούν να συμβούν πολλά. Ίσως ο Ερντογάν να διαπιστώσει μέχρι τότε πως η χώρα του τον χρειάζεται ακόμη. Και εάν αναθεωρήσει, ή απλώς αγνοήσει το Σύνταγμα, θα μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα για μία ακόμη θητεία», καταλήγει το RND.

Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

