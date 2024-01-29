Δένδιας: Εξετάζουμε συμπαραγωγή αμερικανικών φρεγατών σε ελληνικά ναυπηγεία

Τον κοινό σχεδιασμό και συμπαραγωγή στα ελληνικά ναυπηγεία (σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες έως 7) αμερικανικών φρεγατών νέας γενιάς κλάσης «Constellation», στο πλαίσιο ενίσχυσης του Στόλου και προς όφελος της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας μελετά η Ελλάδα, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση του με τον Κύπριο ομόλογο του Βασίλειο Πάλμα.

Όπως είπε, στις 16 Ιανουαρίου το ΓΕΝ παρέλαβε ειδική επιστολή της αρμόδιας αμερικανικής υπηρεσίας για αποδοχή του ελληνικού ενδιαφέροντος και με την ύπαρξη συμφωνίας, η οποία θα είναι σύμφωνη και με τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού, η Ελλάδα μπορεί να συμμετάσχει στον σχεδιασμό, εξαρχής.

Για τις φρεγάτες LCS -που θα δοθούν στο πλαίσιο της δωρεάν παραχώρησης σειράς μέσων από τις ΗΠΑ- ανέφερε ότι τις εξετάζουμε ως ενδιάμεση λύση.

Επίσης γνωστοποίησε ότι με τον Κύπριο ομόλογό του συζήτησε για την επέκταση της ναυτικής βάσης Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί, ώστε να μπορεί να υποδεχθεί σύγχρονες φρεγάτες όπως τις Belharra.

Αναφερόμενος στην προμήθεια των αεροσκαφών F-35, ο κ. Δένδιας ανακοίνωσε ότι εστάλη από την αρμόδια αμερικανική υπηρεσία η επιστολή για την προσφορά και αποδοχή (LOA) για την πώληση τους στην Ελλάδα.

Παράλληλα διευκρίνισε ότι βρισκόμαστε στο αρχικό στάδιο κατάρτισης του σχεδίου συμφωνίας και ως εκ τούτου είναι πολύ πρώιμα τα λεχθέντα στον δημόσιο διάλογο περί κόστους.

Πρόκειται για μία σύνθετη διαδικασία και πολύπλοκη διαπραγμάτευση, είπε σχετικά.

Διαβεβαίωσε δε ότι όταν θα γίνουν οι υπολογισμοί από ελληνικής πλευράς θα υπάρξει σοβαρή και υπεύθυνη ενημέρωση.

«Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα αποδείξει ότι μπορεί να χειρίζεται με απόλυτη διαφάνεια τέτοιες υποθέσεις», συμπλήρωσε.

Τέλος τις επόμενες ημέρες θα τεθεί σε δημόσιο διάλογο το νομοθέτημα για την ενίσχυση της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, την εισαγωγή προηγμένων συστημάτων νέας τεχνολογίας, αυτόνομων μη επανδρωμένων μέσων αέρος, θαλάσσης και υπό θαλάσσης.

Ο κ. Δένδιας απηύθυνε πρόσκληση προς την Κύπρο να συμμετάσχει στην στρατιωτική καινοτομία.

Οι εν λόγω ενέργειες θα συνεισφέρουν τα μέγιστα στην πατρίδα, στην σταθερότητα στην περιοχή και στην ευρωπαική ασφάλεια, κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

