Επίσημο αίτημα προς τον πρόεδρο της Βουλής για να υπάρξει έκτακτη σύγκληση της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας, ώστε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας να ενημερώσει ενδελεχώς για το περιεχόμενο της επιστολής Μπλίνκεν και το πρόγραμμα στρατιωτικών εξοπλισμών που αυτή περιλαμβάνει, καταθέτει σήμερα η Νέα Αριστερά, όπως ανακοίνωσε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς ανέφερε σε δηλώσεις του ότι η χώρα μας «έχει πληρώσει πολύ ακριβά» το «ταμπού» που, όπως είπε, υπάρχει διαχρονικά στον δημόσιο διάλογο στη χώρα μας, να μη συζητάμε για την κούρσα των στρατιωτικών εξοπλισμών.

Υποστήριξε ότι «σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στην επανάληψη λαθών προηγούμενων δεκαετιών. Λαθών που οδήγησαν στη χρεοκοπία της χώρας. Διότι μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να πανηγυρίζει για τη συμφωνία για τα F-35, oυδείς όμως γνωρίζει σήμερα ποιο θα είναι τελικά το κόστος που θα επωμιστεί ο Έλληνας φορολογούμενος». Είπε ότι «ξεκινήσαμε από τα 3,5 δισεκατομμύρια για να φτάσουμε στα 9 δισ. ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το τελικό συνολικό κόστος μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ». Σημείωσε ότι «είναι εξοργιστικό μία τέτοια συμφωνία να υλοποιείται εν κρυπτώ, όπως συνηθίζει η σημερινή κυβέρνηση, χωρίς να έχει υπάρξει μία σοβαρή συζήτηση στην Εθνική Αντιπροσωπεία». Σχολίασε δε ότι «είναι όμως και εξόχως προβληματικό δυνάμεις της προοδευτικής, υποτίθεται, αντιπολίτευσης να σύρονται πίσω από τις επιδιώξεις του κυρίου Μητσοτάκη».

Εν κατακλείδι ο κ. Χαρίτσης ανέφερε ότι «η στάση της Νέας Αριστεράς να μην δώσει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση για τα εξοπλιστικά προγράμματα κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2024 δικαιώνεται απολύτως», προσθέτοντας πως «δεν θα επιτρέψουμε να φορτωθούν οι επόμενες γενιές το δυσθεώρητο κόστος μιας ασαφούς και θολής συμφωνίας. Όχι ξανά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.