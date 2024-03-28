Αύριο στις 11:00, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο στο οποίο μεταξύ άλλων που θα συζητηθούν αναμένεται να ανακοινωθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού.
Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:
- Εισήγηση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου σχετικά με τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες,
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα και την Υφυπουργό Χριστίνα Αλεξοπούλου των πρωτοβουλιών: α) Νέο κυρωτικό πλαίσιο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις για την ασφαλή κινητικότητα, β) Πλαίσιο αναδιάρθρωσης των αστικών συγκοινωνιών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης,
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Καιρίδη του νομοσχεδίου: α) Αυστηροποίηση ποινών, εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, παρεμβάσεις στον Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή και τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών, β) Διατάξεις για τη νόμιμη μετανάστευση,
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου: α) Εισαγωγή πλαισίου για αναψηλάφηση λόγω έκδοσης οριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, β) Παρεμβάσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, γ) Ρυθμίσεις για τους δικαστικούς υπαλλήλους,
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη του νομοσχεδίου: α) Διεπαγγελματικές οργανώσεις, β) Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γ) Ρυθμίσεις θεμάτων εποπτευόμενων φορέων,
- Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη σχετικά με την έγκριση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών,
- Εισήγηση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με την επιλογή Διοικητή Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.
