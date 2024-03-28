Αύριο στις 11:00, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο στο οποίο μεταξύ άλλων που θα συζητηθούν αναμένεται να ανακοινωθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Εισήγηση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου σχετικά με τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα και την Υφυπουργό Χριστίνα Αλεξοπούλου των πρωτοβουλιών: α) Νέο κυρωτικό πλαίσιο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις για την ασφαλή κινητικότητα, β) Πλαίσιο αναδιάρθρωσης των αστικών συγκοινωνιών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Καιρίδη του νομοσχεδίου: α) Αυστηροποίηση ποινών, εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, παρεμβάσεις στον Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή και τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών, β) Διατάξεις για τη νόμιμη μετανάστευση,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου: α) Εισαγωγή πλαισίου για αναψηλάφηση λόγω έκδοσης οριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, β) Παρεμβάσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, γ) Ρυθμίσεις για τους δικαστικούς υπαλλήλους,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη του νομοσχεδίου: α) Διεπαγγελματικές οργανώσεις, β) Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γ) Ρυθμίσεις θεμάτων εποπτευόμενων φορέων,

Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη σχετικά με την έγκριση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών,

Εισήγηση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με την επιλογή Διοικητή Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

