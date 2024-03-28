Τις παραιτήσεις τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη υπέβαλαν το απόγευμα της Πέμπτης ο υπουργός Επικρατείας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιάννης Μπρατάκος.

Ο πρωθυπουργός τους ευχαρίστησε για τη συνεργασία και έκανε αμέσως αποδεκτές τις παραιτήσεις τους.

«Η παρουσία τους σε μια συνάθροιση με επιχειρηματία έδωσε ένα λάθος μήνυμα» ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Η κοινωνική συνάντηση αυτή, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον πρωθυπουργό, και είναι δεδομένο ότι υπήρχε ενόχληση. Και οι δύο θέλησαν να διευκολύνουν τον πρωθυπουργό με τις παραιτήσεις τους.

«Η παρουσία τους εκεί έδωσε ένα εντελώς λάθος μήνυμα για την κυβέρνηση, και προφανώς δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν στη θέση τους» ανέφεραν χαρακτηριστικά, οι ίδιες κυβερνητικές πηγές.

Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση έκανε από την αρχή λόγο για μια κοινωνική εκδήλωση και για προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να ρίξει λάσπη, ενώ ο κ. Βορίδης, μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ δήλωσε πως επρόκειτο για μια «κοινωνική συνάντηση που ήταν κι άλλα 10 άτομα μπροστά».

Η συζήτηση πάντως που ανοίγει, μεταξύ άλλων, είναι πώς θα αντικατασταθούν οι δυο υπουργοί, δηλαδή αν θα υπάρξει ευρύτερη αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα ή αν θα αντικατασταθούν μόνο οι δυο συγκεκριμένες θέσεις.

«Δυο υπουργοί την Κυριακή στο σπίτι συγκεκριμένου επιχειρηματία»

Στο θέμα αναφέρθηκε και κατά τη χθεσινή του τοποθέτηση στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε συγκεκριμένα, απευθυνόμενος προς τη ΝΔ, ότι την Κυριακή το βράδυ δυο υπουργοί επισκέφθηκαν επιχειρηματία και έπιναν ποτά στο σπίτι του.



«Δεν ήταν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ούτε των υπολοίπων κομμάτων, που υπέγραψαν να υπάρχει αυτή εδώ η διαδικασία (πρόταση δυσπιστίας) μαζί με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οι δικοί σας υπουργοί ήταν… Ο κ. Παπασταύρου και ο κ. Μπρατάκος» ανέφερε χαρακτηριστικά.



ΣΥΡΙΖΑ: «Πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη»

«Για μια ακόμη φορά πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη» σχολίασε με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ στο περιθώριο των παραιτήσεων Σταύρου Παπασταύρου και Γιάννη Μπρατάκου από την κυβέρνηση.

Οπως είπε χαρακτηριστικά, οι αναγκαστικές «παραιτήσεις» των πιο στενών συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη επιβεβαιώνουν τη διαπλοκή στην οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει βουτηχτεί.

«Μετά τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ήρθε σήμερα η σειρά των Γιάννη Μπρατάκου και Σταύρου Παπασταύρου. Καλή τύχη στους επόμενους...» σχολίασε.

Ανδρουλάκης: «Το Μαξίμου ο πυρήνας του προβλήματος της διαφθοράς»

Με αιχμές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τις παραιτήσεις των δύο υπουργών της ΝΔ.

Ειδικότερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε «λέγατε ότι θέλουν να σας ρίξουν και να σας αποσταθεροποιήσουν και το βράδυ της Κυριακής πίναμε ποτάρες με τους πιο στενούς σας συνεργάτες; Τελικά όπως διάβαζα κάπνιζαν πούρα ο Μ και Π ή τους στείλατε να καπνίσουν την πίπα της ειρήνης με τα συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα; Να μας απαντήσετε».

Ακολούθως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε «αν θεωρείτε ότι όλα αυτά που λέμε δεν σας ακουμπούν δεν θα είχαν παραιτηθεί πριν από λίγο οι πιο στενοί σας συνεργάτες. Τα πράγματα ΚΜ δυστυχώς για εσάς είναι όπως ακριβώς τα λέμε, πρώτα ο ανιψιός μετά αυτός που πήρε τη θέση του ανιψιού και ο κ. Παπασταύρου. Ο πυρήνας του προβλήματος της διαφθοράς είναι το Μέγαρο Μαξίμου και το ξέρετε καλά.»

Πηγή: skai.gr

