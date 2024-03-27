Λογαριασμός
Μιχαηλίδου: Από αρχές Απριλίου ο νέος κατώτατος μισθός

Σημείωσε πως στόχος είναι το 2027, ο κατώτατος μισθός να φτάσει στα 950 ευρώ και ο μέσος στα 1.500

Χρήματα

Από αρχές Απριλίου ο νέος κατώτατος μισθός, θα έχει τεθεί σε ισχύ, δήλωσε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου. 

Όπως ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ, πρόκειται για τον τέταρτο διαδοχικά υψηλότερο κατώτατο μισθό ενώ σημείωσε πως στόχος είναι το 2027, ο κατώτατος μισθός να φτάσει στα 950 ευρώ και ο μέσος στα 1.500.
 

