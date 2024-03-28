«Για μια ακόμη φορά πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη» σχολίασε με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ στο περιθώριο των παραιτήσεων Σταύρου Παπασταύρου και Γιάννη Μπρατάκου από την κυβέρνηση.

Οπως είπε χαρακτηριστικά, οι αναγκαστικές «παραιτήσεις» των πιο στενών συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη επιβεβαιώνουν τη διαπλοκή στην οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει βουτηχτεί.

«Μετά τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ήρθε σήμερα η σειρά των Γιάννη Μπρατάκου και Σταύρου Παπασταύρου. Καλή τύχη στους επόμενους...» σχολίασε.

Πηγή: skai.gr

