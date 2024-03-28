Ανδρουλάκης: Ο πυρήνας του προβλήματος της διαφθοράς είναι το Μέγαρο Μαξίμου

Με αιχμές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τις παραιτήσεις των δύο υπουργών της ΝΔ.

Ειδικότερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε «λέγατε ότι θέλουν να σας ρίξουν και να σας αποσταθεροποιήσουν και το βράδυ της Κυριακής πίναμε ποτάρες με τους πιο στενούς σας συνεργάτες; Τελικά όπως διάβαζα κάπνιζαν πούρα ο Μ και Π ή τους στείλατε να καπνίσουν την πίπα της ειρήνης με τα συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα; Να μας απαντήσετε».

Ακολούθως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε «αν θεωρείτε ότι όλα αυτά που λέμε δεν σας ακουμπούν δεν θα είχαν παραιτηθεί πριν από λίγο οι πιο στενοί σας συνεργάτες. Τα πράγματα ΚΜ δυστυχώς για εσάς είναι όπως ακριβώς τα λέμε, πρώτα ο ανιψιός μετά αυτός που πήρε τη θέση του ανιψιού και ο κ. Παπασταύρου. Ο πυρήνας του προβλήματος της διαφθοράς είναι το Μέγαρο Μαξίμου και το ξέρετε καλά.»

«Είναι πλέον εδραιωμένη πεποίθηση στον ελληνικό λαό ότι η κυβέρνηση σας λειτουργεί ως μία καλοκουρδισμένη μηχανή διαφθοράς, συγκάλυψης και προπαγάνδας. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος, ένα κράτος λάφυρο που προτεραιότητά του δεν είναι το δημόσιο συμφέρον αλλά η διαιώνιση της εξουσίας της ΝΔ», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής επιτιθέμενος σε υψηλούς τόνους στη κυβέρνηση .

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, αρνείται να δεχτεί το συνεχές μοτίβο Διαφθοράς, Συγκάλυψης και Ατιμωρησίας σε μια σειρά από νοσηρές υποθέσεις.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κύριε Μητσοτάκη, μην μπερδεύεστε. Στο Μέγαρο Μαξίμου είστε απλώς ενοικιαστής. Μόνος ιδιοκτήτης είναι ο ελληνικός λαός. Όπως λοιπόν σας έβαλε, έτσι θα σας βγάλει.Κι όπως το πάτε θα είναι συντομότερα απ' ό,τι έχετε σχεδιάσει».

Ο κ. Ανδρουλάκης κατέκρινε τους χειρισμούς της κυβέρνησης να μην αποδοθούν ευθύνες για τη τραγωδία των Τεμπών παρατηρώντας πώς «όσο δεν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας που θα απέτρεπαν το οποιοδήποτε λάθος, παίζατε με τις πιθανότητες να γίνει μια τραγωδία», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ενώ με αφορμή το πρόσφατο δημοσίευμα του Βήματος είπε οτι «κάποια νοσηρά μυαλά είχαν άλλη προτεραιότητα: έβαζαν σε εφαρμογή το έγκλημα της χειραγώγησης της κοινής γνώμης προ των εθνικών εκλογών». Επικαλέστηκε ακόμη το δημοσίευμα της Καθημερινής σύμφωνα με το οποίο «….από τις 8 το πρωί της ίδιας ημέρας,

πριν ακόμα παραλάβει τις συνομιλίες η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές, κάποιοι τις είχαν στην κατοχή τους, τις είχαν επεξεργαστεί και τις είχαν διοχετεύσει σε φιλικό σας μέσο ενημέρωσης το οποίο δημοσίευσε αυτούσιο ό,τι του δώσατε».

Απέδωσε στη κυβέρνηση προσπάθεια παραπλάνησης του ελληνικού λαού και ζήτησε απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα: «Ποιος πήρε τις συνομιλίες; Ποιος τις χάλκευσε; Ποιος τις έδωσε στο Πρώτο Θέμα για να τις δημοσιεύσει; Δεν θα κρύψετε την αλήθεια πίσω από τη χυδαία προπαγάνδα σας. Η αποκάλυψη αυτή επιβεβαιώνει την εδραιωμένη πεποίθηση του ελληνικού λαού ότι μόνος στόχος σας είναι η χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Πάρτε το χαμπάρι. Δεν μπορείτε να πείσετε την ελληνική κοινωνία ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι «σιγά το θέμα»,

που ένα διεφθαρμένο χέρι το βράδυ που θρηνούσε όλη η Ελλάδα, πήρε τις συνομιλίες, τις χάλκευσε και τις έδωσε στο Πρώτο Θέμα.

Θέλουμε να μάθουμε ποιο είναι αυτό το επικίνδυνο και αδίστακτο χέρι. Ποιος έδωσε την εντολή στις 4 το πρωί να μπει υπάλληλος στον ΟΣΕ, να πάρει τις συνομιλίες και να τις περάσει στις 8 το πρωί στα email ανώτατων στελεχών του Οργανισμού».

Σχολίασε καυστικά τη χθεσινή του ομιλία του Κώστα Καραμανλή λέγοντας ότι είχε το θράσος να εμφανιστεί ως κατήγορος.:«...το αδίκημα της απιστίας σημαίνει διαφθορά, κ. Καραμανλή.Το χθεσινό σας θερμό χειροκρότημα στον άνθρωπο που έλεγε "ντροπή" σε όσους αμφισβητούν την ασφάλεια στα τρένα, λίγες μέρες μόνο πριν την τραγωδία δείχνει ότι έχετε μηδενική ενσυναίσθηση. Προσβάλετε με τη συμπεριφορά σας την ελληνική κοινωνία. Δεν είπε όμως κουβέντα για το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας. Αντέκρουσε το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που εντοπίζει ευθύνες στον ίδιον και τον κ. Σπίρτζη.

Αγνόησε πλήρως το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που η ίδια η κυβέρνηση διόρισε και το οποίο τονίζει τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717 ως έναν από τους βασικούς λόγους της σύγκρουσης. Δεν είπε τίποτα για το "γαλάζιο ρουσφέτι" της παράνομης μετάταξης του μοιραίου σταθμάρχη.

Αυτή είναι η «γαλάζια αξιοκρατία», που την έχετε κάνει και σημαία»!

Δριμεία ήταν η κριτική του και για τα emails πρός τους Απόδημους από την κ. Ασημακοπούλου. «Πρόκειται για σκανδαλώδη μεθόδευση για την οποία οφείλει να λογοδοτήσει ο Πρωθυπουργός και η υπουργός Εσωτερικών, κυρία Κεραμέως», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είπε, επίσης, οι υποκλοπές έρχονται να συμπληρώσουν το παζλ της ανευθυνότητας, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας και πρόσθεσε:«Ακόμα και σήμερα δεν έχετε δώσει πειστικές απαντήσεις, αλλά ούτε επιτρέψατε να διεξαχθεί η έρευνα. Η εξεταστική για τις υποκλοπές ήταν η πρόβα για αυτό που συνέβη στην εξεταστική για τα Τέμπη. Οι βασικοί πρωταγωνιστές δεν έχουν κληθεί ακόμα από τη δικαιοσύνη, ούτε έχει γίνει ταυτοποίηση για να δούμε αν τα τηλέφωνα που στοχοποιήθηκαν με Predator ήταν συγχρόνως υπό παρακολούθηση και από την ΕΥΠ.

Και για να συνεννοούμαστε: οι υποκλοπές δεν ήταν ένα σκάνδαλο καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά ένα βαρύ οικονομικό. Κάποιοι έβγαλαν εκατομμύρια εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς».

«Αυτό που έχω να σας πω κλείνοντας είναι ότι δεν υπάρχει σταθερότητα χωρίς δικαιοσύνη. Χωρίς δικαιοσύνη χάνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία, τους θεσμούς και την πολιτική. Και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη χωρίς ειλικρίνεια και υπευθυνότητα. Η σταθερότητα την οποία υποκριτικά επικαλείστε,

δεν έρχεται με το να βάζεις τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Δεν θα κλονιστούμε από τους χαρακτηρισμούς σας, από τον παρασκηνιακό πόλεμο και τις δολοφονίες χαρακτήρα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπει φραγμός στην αλαζονεία και την ατιμωρησία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

