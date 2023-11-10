Συνάντηση Μητσοτάκη - Σολτς την Τρίτη στο Βερολίνο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τρίτη, 14 Νοεμβρίου, με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ανακοίνωσε πριν από λίγο η γερμανίδα αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Κριστιάνε Χόφμαν.

Σύμφωνα με την κυρία Χόφμαν, στην ατζέντα της συνάντησης βρίσκονται θέματα διμερούς και ευρωπαϊκής πολιτικής και θέματα που αφορούν την πολιτική ασφάλειας.

Μετά τις συνομιλίες θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου.

Την Δευτέρα το βράδυ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχεισε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στην καγκελαρία, στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για σειρά διαβουλεύσεων «Στρατηγικής Ατζέντας» σε μικρότερες ομάδες ηγετών των κρατών - μελών της ΕΕ.

Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η γερμανίδα αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Κριστιάνε Χόφμαν, στο δείπνο θα λάβει μέρος και ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο οποίος ωστόσο δεν είναι ο οικοδεσπότης, αλλά «απλώς διαθέτει την καγκελαρία» στον πρόεδρο του Συμβουλίου.

Έχουν ακόμη προσκληθεί οι ηγέτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Αυστρίας, της Ουγγαρίας, του Βελγίου και της Λιθουανίας, ενώ θα ακολουθήσουν αντίστοιχες συναντήσεις στο Παρίσι, την Κοπεγχάγη και το Ζάγκρεμπ, με θέμα τον σχεδιασμό του «κοινού μέλλοντος» των κρατών της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

