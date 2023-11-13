Κατσαφάδος για το θάνατο 17χρονου στη Βοιωτία: «Καμία συγκάλυψη και καμία ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή παραβατικότητας αστυνομικών»

Οποιοσδήποτε εκφεύγει των κανόνων και του θεσμικού πλαισίου θα έχει και τις ανάλογες ποινές, τόνισε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε ο κ. Κατσαφάδος, από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν να ερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας με τον θανάσιμο τραυματισμό 17χρονου Ρομά τη νύχτα του Σαββάτου στο Λεοντάρι Βοιωτίας, από αστυνομικό.

Εκτός από την ΕΔΕ που διενεργείται αλλά και την κράτηση του αστυνομικού, εισαγγελέας και ανακριτής μελετούν όλα τα δεδομένα, ενώ θα ξεκινήσουν άμεσα και οι καταθέσεις μαρτύρων.

Μεταξύ άλλων ο κ. Κατσαφάδος υπογράμμισε πως η αστυνομία κινείται πάντα κάτω από ένα πλαίσιο κανόνων και συμπεριφορών. «Οποιοσδήποτε εκφεύγει αυτών των κανόνων και αυτού του πλαισίου θα έχει τις ανάλογες ποινές», πρόσθεσε ο υφυπουργός και τόνισε πως «δεν υπάρχει καμία ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή παραβατικότητας των αστυνομικών υπαλλήλων. Καμία ανοχή και καμία συγκάλυψη».

