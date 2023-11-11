Eπίσκεψη σε σούπερ μάρκετ πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα, για να ελέγξει τις τιμές των τροφίμων και βασικών ειδών που διατίθενται με το ταμπελάκι της μόνιμης μείωσης τιμής και να να συνομιλήσει με πελάτες που έκαναν τις αγορές τους.

Σε insta story που δημοσίευσε ο ίδιος, συνομιλεί με πελάτη του συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ για τις μειωμένες τιμές σε προϊόντα, λέγοντας «θα αυξήσουμε τα προϊόντα που είναι στο 5%».

Μετά από επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ, ο πρωθυπουργός ανέβασε τρία διαδοχικά story με βίντεο στο λογαριασμό του στο Instagram στα οποία παρουσιάζει τι σημαίνει το ταμπελάκι στα προϊόντα με τη μόνιμη μείωση τιμής 5%.

«Αυτό σημαίνει ότι προμηθευτές σε αυτά τα προϊόντα έχουν δεσμευτεί να κρατήσουν τις τιμές μειωμένες κατά 5% για το επόμενο εξάμηνο», διευκρινίζει ενώ σε συνομιλία με πελάτη αναφέρει ότι «θα αυξήσουμε τα προϊόντα στο 5%».

«Ξέρω ότι η ακρίβεια, ειδικά στα τρόφιμα, είναι επίμονη. Όμως η κυβέρνηση θα είναι πάντα εδώ και θα χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της έτσι ώστε να περιορίσει το πρόβλημα όσο το δυνατόν περισσότερο» είναι το μήνυμά του στο τελευταίο story.

Ξεκινούν από τη Δευτέρα 13/11 οι έλεγχοι στα σούπερ μάρκετ για τα καρτελάκια «μόνιμης μείωσης τιμής»

Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Ανάπτυξης μπαίνουν από την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με τα αρμόδια κλιμάκια να πραγματοποιούν ελέγχους για το εάν τηρείται η νομοθεσία περί της σήμανσης των προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής».

«Τα σούπερ μάρκετ έχουν θέσει σε προτεραιότητα τόσο τον εφοδιασμό του σχετικού εξοπλισμού και του υλικού σήμανσης όσο και την εκπαίδευση των εργαζομένων με στόχο την επιτυχημένη υλοποίηση της πρωτοβουλίας του υπουργείου Ανάπτυξης» επισημαίνει μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς.

Παράλληλα εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι υπάρχει μεγαλύτερη του αναμενόμενου συμμετοχή των επιχειρήσεων στο μέτρο της μόνιμης μείωσης τιμών και αισιοδοξεί ότι ο στόχος που είχε θέσει αρχικά το υπουργείο Ανάπτυξης για τους 500 κωδικούς θα ξεπεραστεί κατά πολύ. Όπως αναφέρει, δεδομένου ότι όσες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην πρωτοβουλία θα πρέπει να αποστείλουν την έγγραφη δέσμευσή τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή τόσο από ελληνικές όσο και από πολυεθνικές το επόμενο διάστημα.

Εστιάζοντας στον πληθωρισμό στα τρόφιμα σημειώνει ότι θα αρχίσει να υποχωρεί τους επόμενους μήνες. Ο ίδιος ανέφερε ότι μετά από μια μακρά περίοδο συνεχόμενης ανόδου, παρατηρείται σταθεροποίηση των τιμών τους τελευταίους μήνες, γεγονός που αποτυπώνεται και στους δείκτες εάν η σύγκριση γίνει μήνα με τον μήνα. «Η πυκνή ομίχλη είναι πίσω μας» σημείωσε ο κ. Πεταλάς.

Αξιοσημείωτο σύμφωνα με τον ίδιο είναι και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα προχωρώντας σε γενναίες προσφορές με οκτώ στα δέκα προϊόντα να είναι σε προσφορά. 'Άλλωστε, όπως σημειώνει, οι καταναλωτές συνηθίζουν να κυνηγάνε τις προσφορές και να μην κοιτάνε επαρκώς την τελική τιμή.

Σε ό,τι αφορά στα φαινόμενα κερδοσκοπίας και κατά πόσο δυναμιτίζουν την ακρίβεια, ο κ. Πεταλάς υπογράμμισε πως όταν κάποια εταιρεία αυξάνει τις τιμές, βλέπει τις πωλήσεις της να υποχωρούν. Και αυτό συμβαίνει, όπως είπε ο ίδιος, τα τελευταία δύο χρόνια όπου η κατανάλωση σε όγκο συρρικνώνεται λόγω του περιορισμού του διαθέσιμου εισοδήματος. Πάντως δεν παρέλειψε να διαβεβαιώσει ότι ο ανταγωνισμός στα σούπερ μάρκετ λειτουργεί κανονικά και εξέφρασε την ικανοποίησή του για αυτό.

Στο μεταξύ, οι κωδικοί που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών, έχουν ξεπεράσει τις αρχικές προσδοκίες του υπουργείου για 500 κωδικούς και μέχρι την Παρασκευή ήταν 660 από 53 εταιρείες. Πλέον, ο αναθεωρημένος στόχος του υπουργείου είναι να ξεπεράσουν τους 1.000 κωδικούς. Πρόκειται για τρόφιμα, απορρυπαντικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής φροντίδας κ.ά. Ειδικότερα, φρέσκο γάλα, το σύνολο των χλωρινών, μαρμελάδες, ζάχαρη, δημητριακά, γιαούρτι, αλλαντικά, ρύζι.

Αυστηροί έλεγχοι και πρόστιμα στην αγορά

Την ίδια ώρα ελέγχους σε έξι ακόμα πολυεθνικές αλλά και σε 10-15 ελληνικές εταιρείες για χιλιάδες κωδικούς που διακινούν στα σούπερ μάρκετ πραγματοποιεί το υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να διαπιστώσει εάν υπάρχει υπέρβαση του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ για αθέμιτη κερδοφορία στις εταιρείες Unilever και Procter&Gamble. «Θέλουμε οι επιχειρήσεις να έχουν κέρδη να αναπτύσσονται, αλλά να τηρούν και τους νόμους» ανέφερε πρόσφατα σε δηλώσεις του ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας. Σύμφωνα με τον υπουργό, το 2023 έχουν διενεργηθεί 19.557 έλεγχοι, έχουν επιβληθεί 1.521 πρόστιμα ενώ έχουν βεβαιωθεί ή εισπραχθεί 4.348.000 ευρώ από τα 6.900.000 ευρώ πρόστιμα που έχουν επιβληθεί. Δηλαδή σχεδόν το 70% των προστίμων που έχουν επιβληθεί, μεταξύ των οποίων και τα πρόστιμα στις μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών συσκευών, έχουν είτε εισπραχθεί είτε βεβαιωθεί στην εφορία για να εισπραχθούν.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η δημιουργία της απαραίτητης τροποποίησης στην εφαρμογή της πλατφόρμας e-katanalotis, προκειμένου οι καταναλωτές που διαπιστώνουν κάποια παράβαση της νομοθεσίας να στέλνουν ακόμα και σχετικές φωτογραφίες από το ταμπελάκι σε ράφι σούπερ μάρκετ προκειμένου να διερευνηθεί άμεσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» συνεχίζεται το «Καλάθι του νοικοκυριού». Παράλληλα, με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται και οι προσφορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία εννεαμήνου της εταιρείας ερευνών NielsenIQ, κατασκευαστές και λιανέμποροι προσπαθούν να γίνουν ακόμη πιο ανταγωνιστικοί, εντείνοντας περαιτέρω την προωθητική τους ένταση, από 67,9% που ήταν στο τέλος της περασμένης χρονιάς, στο 69,1% το εννεάμηνο. Την ίδια ώρα, το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας συνεχίζει την αυξητική του πορεία και από το 24,4%, που ήταν στο τέλος του 2022, έφτασε το 24,8% το εννεάμηνο, με όλο και περισσότερους καταναλωτές να πιστεύουν ότι η ποιότητα των προϊόντων αυτών είναι βελτιούμενη ή και εξίσου καλή με τα επώνυμα (branded) προϊόντα.

Το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων (καταστήματα τροφίμων άνω των 100 τ.μ., Ηπειρωτική Ελλάδα & Κρήτη, εξαιρούμενων των νησιών) το εννεάμηνο του 2023 (στοιχεία YTD έως 1 Οκτωβρίου 2023) κινήθηκε θετικά σε αξία. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις σε αξία αυξήθηκαν 9,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα στα ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα, αυτά παρουσιάζουν παρόμοια αυξητική τάση, στο +9,5%, με την ανάπτυξη αυτή να είναι καθαρά πληθωριστική, καθώς οι όγκοι πωλήσεων μειώθηκαν οριακά κατά -0,8%. Σε σχέση με τον δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος για την ίδια χρονική περίοδο βρίσκεται στο +3,6%, η αύξηση της μέσης τιμής για τα FMCGs είναι πολλαπλάσια υψηλότερη, στο +10,4%. Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους FMCG υπερκατηγορίες, παρατηρείται ότι στα τρόφιμα & ποτά η αύξηση κατά +10,9% των τιμών επέφερε μια μεγαλύτερη συγκριτικά μείωση στους όγκους, κατά 1,5%, ενώ αντίθετα η πιο μετριοπαθής αύξηση (+4,3%) των τιμών στις κατηγορίες προσωπικής υγιεινής και ομορφιάς συνδυάστηκε με αντίστοιχη αύξηση και των πωλούμενων όγκων κατά +4,5%.

Με πολύ καλούς ρυθμούς κινούνται και τα online σούπερ μάρκετ. Με βάση τα στοιχεία της Convert Group, ο τζίρος των online super market ενισχύθηκε κατά 15% στο πρώτο μισό του 2023, φτάνοντας τα 153 εκατ. ευρώ σε τιμές λιανικής συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η αύξηση των παραγγελιών κατά 11%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 οι κατηγορίες που αυξήθηκαν σε αξία (ευρώ) online αγορών ήταν: +32% σε προϊόντα για κατοικίδια, +21% σε χαρτικά και είδη καθαρισμού, +13% σε ποτά και αναψυκτικά, +12% σε βρεφικά είδη, +12% σε κατεψυγμένα τρόφιμα, +12% σε φρέσκα τρόφιμα, +11% σε είδη αρτοποιίας, +7% σε προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, +6% σε συσκευασμένα τρόφιμα, ενώ τα λοιπά είδη αυξήθηκαν σε αξία (ευρώ) online αγορών κατά 9%.

