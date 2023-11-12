Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη ανάρτησή του στο διαδίκτυο με τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου αναφέρεται στο άνοιγμα της πλατφόρμας για το Youth Pass, στην αύξηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, στα εγκαίνια μιας σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, στους νέους, έξυπνους μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ, στο νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, στην πρόοδο στη μάχη κατά της ακρίβειας, στην αρωγή στους πλημμυροπαθείς και στο πρόγραμμα ελέγχου των δημοσίων υποδομών στη χώρα μας.

«Είναι τώρα πάνω από ένας χρόνος που συναντιόμαστε εδώ σχεδόν κάθε Κυριακή. Όταν ξεκίνησα αυτό το «πείραμα» (έτσι το σκεφτόμουν στην αρχή), με είχε ενθαρρύνει πολύ το γεγονός ότι, παρά το μέγεθος του κειμένου, η ανάρτηση αυτή είχε ανταπόκριση. Δεν σας αποθάρρυνε ότι είναι μακροσκελής, ούτε ότι έχει μεγάλο εύρος θεματολογίας -που αρκετές φορές ίσως και να μην σας αφορά άμεσα. Και θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε έτσι την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας το αποτέλεσμα της δουλειάς και της πολιτικής μας», σημειώνει αρχικά ο πρωθυπουργός.

«Όχι, δεν είναι «επετειακή» η σημερινή ανασκόπηση (έτσι κι αλλιώς δεν θυμάμαι ποια μέρα ήταν η πρώτη τέτοια ανάρτηση!), είναι μία κανονική, ως συνήθως πλούσια σε περιεχόμενο, εβδομαδιαία ανασκόπηση», συνεχίζει.

Για το Youth Pass του οποίου η πλατφόρμα άνοιξε την Πέμπτη που μας πέρασε, ο κ. Μητσοτάκης υπενθυμίζει ότι το είχε εξαγγείλει τον Μάιο, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

«Και η αλήθεια είναι πως έγινε στόχος κακόβουλων σχολίων, καθώς η πολιτική συζήτηση ήταν τότε πολύ τεταμένη (όπως πάντα είναι στις προεκλογικές περιόδους). Τι είναι όμως το Youth Pass; Δεν είναι παρά μία ψηφιακή κάρτα ύψους 150 ευρώ που λαμβάνουν όλοι οι νέοι και οι νέες μας ηλικίας 18 και 19 ετών. Η κάρτα αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και υπηρεσίες πολιτισμού, τουρισμού και μεταφορών. Έτσι, δίνουμε μία μικρή βοήθεια στα νέα παιδιά για να ζήσουν δημιουργικές εμπειρίες και να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις, αλλά ταυτόχρονα, ενισχύουμε την ελληνική οικονομία, αφού τα χρήματα αυτά θα δαπανηθούν σε εγχώριες υπηρεσίες. Ήδη μέσα σε λίγες μέρες έχουν υποβληθεί 25.000 αιτήσεις, και φυσικά η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή για όσους δεν έχουν ακόμη κάνει αίτηση. Η δε ενίσχυση θα δοθεί το αργότερο μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Αυτό ήταν ένα από τα μέτρα που είχα εξαγγείλει προεκλογικά και που τώρα υλοποιείται», επισημαίνει.

Και συνεχίζει: «Ένα άλλο είναι η αύξηση κατά 8% του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που το κάνει κι αυτό πράξη. Αυτό σημαίνει ότι για όλες τις αιτήσεις που θα εγκριθούν από 1ης Δεκεμβρίου, τα ποσά θα είναι αυξημένα, και θα φτάνουν πλέον τα 216 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, τα 108 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και τα 54 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος. Εκτός από τα ποσά όμως, αυξάνεται και ο αριθμός των δικαιούχων, καθώς αυξήσαμε το ελάχιστο εξαμηνιαίο εισόδημα που απαιτείται για να λάβει κανείς το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα -από 5.400 ευρώ στα 5.832 ευρώ».

Μιλώντας για την προστασία του περιβάλλοντος, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στα εγκαίνια την Τετάρτη της πιο σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στη χώρα, στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας, η οποία θα δώσει λύση στο τεράστιο πρόβλημα που ταλάνιζε την Περιφέρεια Πελοποννήσου για πάνω από 30 χρόνια.

«Την ίδια στιγμή, το έργο αυτό θα προσφέρει καθαρή, φθηνή ενέργεια, αλλά και θα δημιουργεί νέες αγορές για ανακυκλώσιμα υλικά. Σε πλήρη λειτουργία, θα δημιουργεί τη διπλάσια ενέργεια από αυτήν που καταναλώνει!

Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο των εγκαινίων όμως, επιτρέψτε μου να σας πω εν συντομία τι έχει προηγηθεί. Γιατί αξίζει να ειπωθεί ότι το έργο αυτό λίμναζε, και λίγο έλειψε να χάσουμε ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 65 εκ. ευρώ. Μετά από επίμονη προσπάθεια, καταφέραμε να μην απενταχτεί τελικά από τα κοινοτικά κονδύλια, και έτσι αυτή η επένδυση συνολικού προϋπολογισμού 135 εκ. ευρώ θα ολοκληρωθεί με ΣΔΙΤ. Έτσι, η Πελοπόννησος θα είναι από τις πρώτες περιφέρειες της χώρας που θα καταφέρει να μειώσει τα απόβλητα που οδηγεί σε ταφή, σε ποσοστό κάτω από 10% το 2030!

Ως χώρα, είχαμε μείνει ασυγχώρητα πίσω στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Η Ελλάδα το 2019 είχε σε λειτουργία μόλις 3 μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων και άλλες 5 υπό κατασκευή. Σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία 11 και άλλες 16 είναι σε φάση κατασκευής. Στόχος μου είναι τη νέα τετραετία να αυξήσουμε τα ποσοστά ανακύκλωσης στα επίπεδα που έθεσε η ΕΕ», προσθέτει.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στους νέους, έξυπνους μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,2 δις. ευρώ.

«Την Τρίτη που μας πέρασε υπογράφηκε συμφωνία χρηματοδότησης του έργου αυτού μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ύψους 150 εκ. ευρώ. Οι πόροι αυτοί θα διατεθούν για την πρώτη φάση της αντικατάστασης των παλαιών μετρητών. Τι είναι αυτό το έργο όμως, ίσως αναρωτιέστε. Πρόκειται για την εγκατάσταση 7,3 εκατομμυρίων νέων, έξυπνων μετρητών ρεύματος, που θα ολοκληρωθεί μεν το 2030, όμως ήδη μέχρι το τέλος επόμενου έτους, το 55% της κατανάλωσης ρεύματος θα υπολογίζεται μέσω έξυπνων μετρητών. Οι νέοι αυτοί μετρητές, μεταξύ άλλων, θα δίνουν στους καταναλωτές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και θα βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικά πόρων».

Στο πεδίο της απασχόλησης ο κ. Μητσοτάκης υπενθυμίζει τα πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία τα οποία ανέφερε την περασμένη Κυριακή και δείχνουν μείωση της ανεργίας στις ηλικίες 15-24.

«Αυτή έπεσε αν θυμάστε στο 19,4%, δηλαδή στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας που έχει καταγραφεί στους νέους από τότε που υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Και ναι, είναι εξαιρετικά θετικό, όμως σήμερα θέλω να σας πω ότι μεριμνούμε και για τις μεγαλύτερες ηλικίες.

Με ένα νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ δημιουργούμε τώρα 21.500 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών και άνεργους άνω των 67 έως 74 ετών που δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες, και θα επιχορηγείται το 75% του μισθού και ασφαλιστικών εισφορών έως τα 750 ευρώ μηνιαία. Γιατί θέλουμε να προχωράμε όλοι μαζί μπροστά -και να μην αφήνουμε κανέναν πίσω!», τονίζει.

Και συμπληρώνει: «Πίσω όμως, για χρόνια, είχαν δυστυχώς μείνει οι εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Τα ναυπηγεία ήταν ερημωμένα, τα χρέη ήταν πολλά, οι εργαζόμενοι ήταν απλήρωτοι. Μετά από μεγάλη προσπάθεια και επίμονη δουλειά, έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε αυτή τη θλιβερή εικόνα, και πια τα Ναυπηγεία Ελευσίνας έχουν ξαναπάρει ζωή, με περισσότερα από 40 πλοία να έχουν επισκευαστεί εκεί σε ένα μόλις χρόνο! Όμως αυτήν την εβδομάδα είχαμε ένα μεγάλο ορόσημο: την υπογραφή συμφωνίας χρηματοδότησης των Ναυπηγείων Ελευσίνας από αμερικανικό αναπτυξιακό χρηματοδοτικό οργανισμό ύψους 125 εκ. ευρώ. Το πλάνο της ONEX, είναι να επενδυθούν συνολικά 500 εκ. ευρώ, 300 από τα οποία θα επενδυθούν στις υποδομές. Το μέλλον για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία διαφαίνεται πραγματικά αισιόδοξο. Και σήμερα κανείς πια δεν μπορεί να πει ότι έχουμε αφήσει πίσω τους εργαζόμενους. Όπως κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι πίσω μας έχουμε αφήσει μόνο τις εικόνες εγκατάλειψης μιας τόσο σημαντικής για την Ελλάδα βιομηχανίας».

Επίσης αναφέρεται στο νομοσχέδιο που πήρε τον δρόμο για την ψήφιση του από τη Βουλή και αφορά στην πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου.

«Έναν υπαρκτό και άκρως σοβαρό κίνδυνο για τους πολίτες και την κοινωνία μας, ιδίως σε περιόδους σαν αυτή που διανύουμε. Τι προβλέπει αυτό το Νομοσχέδιο; Εν συντομία, ενσωματώνει ρυθμίσεις από ευρωπαϊκές οδηγίες, κανονισμούς και αποφάσεις της ΕΕ, με στόχο να αντιμετωπιστεί η κατάχρηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του λεγόμενου «σκοτεινού διαδικτύου» (dark web) από τους τρομοκράτες προκειμένου να προπαγανδίζουν, να στρατολογούν και να παρακινούν σε εξτρεμιστικές-δολοφονικές πράξεις», επισημαίνει.

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται και στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την ανάσχεση της ακρίβειας. «Υποθέτω έχετε ακούσει το πρόγραμμα «Μόνιμη Μείωση Τιμής», σας έχω γράψει άλλωστε γι' αυτό σε προηγούμενες κυριακάτικες αναρτήσεις. Σήμερα θέλω να σας ενημερώσω ότι στο πρόγραμμα έχουν ήδη ενταχθεί 644 προϊόντα από 35 βασικές κατηγορίες (φρέσκο γάλα, απορρυπαντικά, μαρμελάδες, ζάχαρη, δημητριακά, γιαούρτι, αλλαντικά, ρύζι) και προστίθενται συνεχώς νέα. Όπως σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα, στόχος μας είναι οι κωδικοί να φτάσουν τους 1.000. Και πιστεύω θα τον πετύχουμε, καθώς πάνω από 50 εταιρίες έσπευσαν να ανταποκριθούν, επιδεικνύοντας αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Παράλληλα, επεκτείνουμε μέχρι το τέλος του 2023 το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης για το ‘Καλάθι του Νοικοκυριού», υπογραμμίζει.

Παράλληλα ενημερώνει σχετικά με τα μέτρα στήριξης των αγροτών μας στη Θεσσαλία και στον Έβρο που «χτυπήθηκαν» από την κακοκαιρία Daniel και τις πυρκαγιές: «Οι αποζημιώσεις -που είναι για όλους ακατάσχετες- θα δοθούν και σε όσους δεν ήταν υποχρεωμένοι να ασφαλιστούν στον ΕΛΓΑ. Οι πρώτες προκαταβολές για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου, ύψους 16, 5 εκ. ευρώ πιστώθηκαν ήδη στους λογαριασμούς 2.035 κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων των δύο περιοχών. Ενεργοποιούμε επίσης όπου χρειάζεται και στοχευμένα μέτρα, όπως η ρύθμιση για μακρά περίοδο χάριτος (2+5 χρόνια) εξόφλησης με μηδενικό επιτόκιο των υποχρεώσεων από το αγροτικό ρεύμα. Αθροιστικά μέχρι σήμερα -για να έχετε μια εικόνα- έχουν καταβληθεί 100 εκ. ευρώ σε 26.925 αιτούντες από τη Θεσσαλία και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας».

Επιπρόσθετα κάνει αναφορά στον υποχρεωτικό προσεισμικό έλεγχο των δημοσίων υποδομών της χώρας με έμφαση στα κτίρια που στεγάζονται σχολεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, αστυνομικά τμήματα και πυροσβεστικοί σταθμοί.

«Θέλω να τονίσω ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που θεσπίζεται συγκεκριμένο πλαίσιο άμεσου προσεισμικού ελέγχου με υποχρεωτική εφαρμογή και έχουμε εξασφαλίσει το ποσό των 32,5 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την υλοποίηση του έργου».

Κλείνοντας συγχαίρει τους δρομείς που λαμβάνουν μέρος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας: «Θέλω όμως και να δώσω συγχαρητήρια στους 70.000 δρομείς -Έλληνες και ξένους- που παίρνουν μέρος φέτος στον 40ο αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και να τους ευχηθώ δύναμη και αντοχή για να φτάσουν μέχρι το τέρμα. Να έχετε όλοι μία όμορφη Κυριακή, και σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.