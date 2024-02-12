Μέσω του e-gov θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ από τον Ιούλιο, τόνισε μιλώντας, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Αναφερόμενος στην ενιαία λίστα χειρουγείων τόνισε ότι άρχισε να εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου.

Όπως είπε στη χώρα μας, έχουμε 102.000 περιστατικά σε αναμονή για χειρουργείο. Από αυτά τα 45.000 είναι σε αναμονή λιγότερο από τέσσερις μήνες, ωστόσο 55.000 πολίτες περιμένουν από τέσσερις έως 12 μήνες ενώ υπάρχουν και περιστατικά που περιμένουν πάνω από 12 μήνες για χειρουγείο.

Ο Υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε πως έχει εξασφαλιστεί ένα κονδύλι από το ταμείο ανάκαμψης περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ για τα απογευματινά χειρουργεία προκειμένου να μειωθούν τα περιστατικά που είναι στη λίστα αναμονής χωρίς καμία επιβάρυνση του πολίτη.

"'Οποιος είναι στη λίστα χειρουργείου θα εξυπηρετηθεί με σειρά προτεραιότητας και δεν θα πληρώσει τίποτα" τόνισε ο κύριος Θεμιστοκλέους.



Διευκρίνισε πως θα αρχίσει η προτεραιοποίηση των περιστατικών από τα παλαιότερα δηλαδή πρώτα θα εξυπηρετηθούν τα περιστατικά που είναι σε αναμονή πάνω από 12 μήνες.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό στα απογευματινά χειρουργεία πέρα από τη λίστα αναμονής, ο πολίτης θα καταβάλει ένα αντίτιμο το οποίο θα είναι σίγουρα πολύ φθηνότερο αν έκανε το χειρουγείο σε ιδιωτική κλινική.

Ξεκαθάρισε πως κανένας ασθενής για ογκολογικό χειρουργείο δεν έχει αναμονή στη χώρα μας.



Πηγή: skai.gr

